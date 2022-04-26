Pas moins de 2 600 cerisiers de 50 variétés sont présents au parc du château de Hirosaki, dans la préfecture d’Aomori. Le spectacle le plus fabuleux à contempler est sans conteste le « radeau de pétales » : les pétales tombés des arbres qui forment d’immenses tapis et dérivent à la surface de l’eau des douves du château. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Parmi les cerisiers du parc, environ 400 ont plus d’un siècle d’âge, et l’un d’entre eux serait le plus vieux cerisier somei yoshino — la variété la plus commune — du Japon. Il aurait été offert par l’ancien seigneur du fief de Hirosaki en 1882. Cet arbre a ceci d’exceptionnel que les somei yoshino ont une durée de vie d’environ 60 à 80 ans.

(Voir également notre article en détail : Trois meilleurs sites de cerisiers dans le Tôhoku [2] : le parc de Hirosaki)

Le parc du château de Hirosaki (Aomori)

Adresse : 1 Shimoshirogane-chô, Hirosaki-shi, Aomori-ken

Accès : 30 minutes à pied de la gare JR Hirosaki

Nombre d’arbres : 2 600

Floraison : fin-avril à début mai

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yae-zakura, etc.

Horaires : 9 h - 17 h

Entrée : adultes 320 yens / enfants 100 yens

Site Web (en japonais)

(Photo de titre © Hirosaki Tourism and Convention Bureau)