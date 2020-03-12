Every year, the number of visitors to Japan peaks in April, which, not coincidentally, is when cherry trees across the country don a coat of pale pink blossoms. While there are countless sites offering spectacular views of the sakura, the following are the top 100 hanami spots, as selected by the Japan Cherry Blossom Association.
Japan’s Top 100 Cherry Blossoms Sites
Kyūshū and Okinawa
- Japan’s Top 100 Blossoms: Nago Castle Park (Okinawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Tadamoto Park (Kagoshima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mochio Park (Miyazaki)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Oka Castle Ruins (Ōita)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ichifusa Dam Lake (Kumamoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Yunoko Cherry Line (Kumamoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kumamoto Castle (Kumamoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ōmura Park (Nagasaki)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ogi Park (Saga)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Nishi Park (Fukuoka)
Shikoku and Chūgoku
- Japan’s Top 100 Blossoms: Makino Park (Kōchi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kagamino Park (Kōchi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Matsuyama Shiroyama Park (Ehime)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kotohiki Park (Kagawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Seibu Park (Tokushima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kikkō Park’s Kintai Bridge (Yamaguchi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Tokiwa Park (Yamaguchi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ueno Park (Hiroshima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Senkōji Park (Hiroshima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kakuzan Park and Tsuyama Castle (Okayama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Banks of the Hii River (Shimane)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Matsue Castle Park (Shimane)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Utsubuki Park (Tottori)
- Japan’s Top 100 Blossoms: The Tottori Castle Ruins in Kyūshō Park (Tottori)
Kinki
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kimii-dera Temple (Wakayama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shichikawa Dam (Wakayama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Negoro-ji Temple (Wakayama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Nara Park (Nara)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kōriyama Castle (Nara)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mount Yoshino (Nara)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Himeji Castle (Hyōgo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Akashi Park (Hyōgo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shukugawa Park (Hyōgo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Expo Park (Osaka)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Osaka Castle Park (Osaka)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Japan Mint (Osaka)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Daigo-ji Temple (Kyoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ninna-ji Temple (Kyoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Arashiyama (Kyoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kasagiyama Natural Park (Kyoto)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kaizu Ōsaki (Shiga)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Hōkōen Park and Nagahama Castle (Shiga)
Chūbu
- Japan’s Top 100 Blossoms: Miyagawa Tsutsumi Park (Mie)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mitake (Mie)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Gojō River (Aichi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Tsuruma Park (Aichi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Four Seasons Road of Yamazaki River (Aichi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Okazaki Park (Aichi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Sakura no Sato Park (Shizuoka)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Fuji Cemetery (Shizuoka)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Along the Shinsakai Canal (Gifu)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kamagatani Valley (Gifu)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Usuzumi Park (Gifu)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Takatō Castle Park (Nagano)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Komoro Castle Ruins (Nagano)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Garyū Park (Nagano)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ōboshi Park (Yamanashi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Maruoka Castle Park (Fukui)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Asuwayama Park and Banks of the Asuwa River (Fukui)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kenrokuen Garden (Ishikawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Takaoka Castle Park (Toyama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Matsukawa Park (Toyama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ōkōzu Canal (Niigata)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Takada Park (Niigata)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Muramatsu Park (Niigata)
Kantō
- Japan’s Top 100 Blossoms: Odawara Castle Park (Kanagawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kinugasayama Park (Kanagawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mitsuike Park (Kanagawa)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shinjuku Gyoen (Tokyo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ueno Park (Tokyo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Sumida Park (Tokyo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Inokashira Park (Tokyo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Koganei Park (Tokyo)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mobara Park (Chiba)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Izumi Nature Park (Chiba)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shimizu Park (Chiba)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ōmiya Park (Saitama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kumagaya Sakura Tsutsumi (Saitama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Nagatoro (Saitama)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Akagi Nanmen Senbonzakura (Gunma)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Sakurayama Park (Gunma)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Nikkō Kaidō Cherry Blossom Trail (Tochigi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ōhirasan Prefectural Natural Park (Tochigi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shizumine Park (Ibaraki)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kamine Park (Ibaraki)
Tōhoku and Hokkaidō
- Japan’s Top 100 Blossoms: Miharu Shidarezakura (Fukushima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kasumigajō Park (Fukushima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Tsurugajō Park (Fukushima)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Eboshiyama Park (Yamagata)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Tsuruoka Park (Yamagata)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Senshū Park (Akita)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Mato Park (Akita)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Banks of the Hinokinai River (Akita)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Funaoka Castle Park (Miyagi)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Kitakami Tenshōchi Park (Iwate)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Takamatsu Park (Iwate)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Ashino Park (Aomori)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Hirosaki Park (Aomori)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Matsumae Park (Hokkaidō)
- Japan’s Top 100 Blossoms: Shizunai Nijukken Road (Hokkaidō)