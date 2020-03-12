Every year, the number of visitors to Japan peaks in April, which, not coincidentally, is when cherry trees across the country don a coat of pale pink blossoms. While there are countless sites offering spectacular views of the sakura, the following are the top 100 hanami spots, as selected by the Japan Cherry Blossom Association.

Japan’s Top 100 Cherry Blossoms Sites

Kyūshū and Okinawa

Shikoku and Chūgoku

Kinki

Chūbu

Kantō

Tōhoku and Hokkaidō

Celebrating the Fleeting Colors of Spring