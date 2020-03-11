三春町内には約10000本の桜があり、そのうち約2000本がシダレザクラです。中でも「滝桜」は推定樹齢1000年を超え、1922年に桜の木として初めて国の天然記念物に指定された名木で、日本三大桜の一つに数えられています。

福島・三春滝桜

桜の種類： シダレザクラなど

シダレザクラなど 本数： 約10000本

約10000本 例年の見頃： 4月中旬

4月中旬 開園時間： 6:00から18:00まで（ライトアップ期間中は20:30の入場まで）

6:00から18:00まで（ライトアップ期間中は20:30の入場まで） 料金： 観桜料300円（開花期間中のみ。中学生以下無料）

観桜料300円（開花期間中のみ。中学生以下無料） 所在地： 福島県田村郡三春町大字滝字桜久保地内

福島県田村郡三春町大字滝字桜久保地内 公式HPなど： 三春まちづくり公社／みはる観光協会

「滝桜」は、四方に伸びた枝から薄紅色の小さな花が無数に咲く様子が、流れ落ちる滝のように見えることからその名が付いたと言われています。「滝桜」のほかにも三春町内には樹齢100年を超えるシダレザクラが70本あります。お城坂枝垂れ桜、福聚寺桜、桜谷枝垂れ桜、法華寺桜、光岩寺桜、高乾院の桜、八十内かもん桜、常楽院桜など代表的なシダレザクラを、町内の名所とともに歩いて見て回るのがおすすめです。

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写真提供：（株）三春まちづくり公社

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