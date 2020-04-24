El pueblo de Miharu alberga 10.000 cerezos, de los que alrededor de 2.000 son shidarezakura. El más famoso es el Takizakura, un cerezo de unos 1.000 años de antigüedad. En 1922 se convirtió en el primer cerezo en ser designado como un monumento natural del país, y hoy es reconocido como uno de los “tres grandes cerezos” de Japón.

Los shidarezakura de Miharu (Fukushima)

Variedad : shidarezakura, etc.

: shidarezakura, etc. Número de árboles : 10.000

: 10.000 Fecha : mediados de abril

: mediados de abril Horario (Takizakura) : de 6:00 a 18:00 (hasta las 20:30 cuando es iluminado)

: de 6:00 a 18:00 (hasta las 20:30 cuando es iluminado) Entrada (Takizakura) : 300 yenes (en época de floración) y gratuita para los estudiantes de secundaria y menores

: 300 yenes (en época de floración) y gratuita para los estudiantes de secundaria y menores Dirección : Sakurakubo, Taki, Miharumachi, Tamura-gun, Fukushima

: Sakurakubo, Taki, Miharumachi, Tamura-gun, Fukushima Sitio web: Asociación de Turismo y de los Productos Locales de la Prefectura de Fukushima

Takizakura (“cerezo en cascada”) toma su nombre de su parecido con una cascada cuando sus pétalos de color rosa pálido se abren en sus ramas que se extienden en todas las direcciones. En Miharu hay otros 70 shidarezakura centenarios en varios puntos de la localidad con nombres como Oshirozaka Shidarezakura, Fukujūjizakura, Sakuradani Shidarezakura, Hokkejizakura, Kōganjizakura, Kōken’inzakura, Yasouchikamonzakura, o Jōrakuinzakura.

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(Fotografía del encabezado: © Miharu Machizukuri Kōsha.)