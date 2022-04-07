La ville de Miharu, dans la préfecture de Fukushima, peut se targuer de la présence de 10 000 cerisiers, dont 2 000 sont de la variété des « cerisiers pleureurs » (shidare-zakura). Le plus célèbre d’entre eux, appelé Taki-zakura (« cerisier cascade ») est âgé de plus de 1 000 ans ! Il est le premier cerisier du Japon à avoir été désigné comme « monument naturel » et également reconnu comme l’un des « Trois grands cerisiers » du pays. Miharu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

De plus de mille ans d’âge, le cerisier pleureur appelé Taki-zakura, littéralement « cerisier cascade », tient justement son nom du fait que ses pétales de fleurs rose clair s’éparpillent dans toutes les directions tel le flot infini des chutes d’eau.

La ville de Miharu offre 70 autres spécimens de la variété des cerisiers pleureurs âgés de plus cent ans.

Les cerisiers pleureurs de Miharu (Fukushima)

Adresse : Sakurakubo, Taki, Miharumachi, Tamura-gun, Fukushima-ken

Nombre d’arbres : 10 000

Floraison : mi-avril

Variétés : shidare-zakura, etc.

Horaires : 6 h à 18 h (21 h pour lors des illuminations de printemps)

Entrée : 300 yens (pour le Taki-zakura en fleurs)

Site web (en japonais)

(Photo de titre © Miharu Machizukuri Kōsha)