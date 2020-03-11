宮城県大河原町から柴田町にかけて白石川の堤防に植えられた桜並木は「一目千本桜」と称され、雪の残る蔵王連峰を背景に美しく咲き誇ります。「一目千本桜」を見下ろす高台の船岡城址公園とともにさくら名所100選に指定されています。
宮城・白石川堤／船岡城址公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：白石川堤・約1200本、船岡城址公園・約1000本
- 例年の見頃： 4月上～中旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：宮城県柴田郡柴田町大字船岡館山（船岡城址公園）
- 公式HPなど：柴田町観光物産協会
船岡城址公園の山頂からは蔵王の山々の眺望と白石川堤の千本桜を見渡すことができます。山頂までは、305mのスロープカーが走っており、満開の時期には桜のトンネルの中を通り抜ける形になります。
また、船岡城址公園と白石川堤を結ぶ「しばた千桜橋」が完成し、新たな名所として花見客でにぎわっています。
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写真提供：一般社団法人柴田町観光物産協会