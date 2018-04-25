・大小260余りの島々を間近で見られる
・仁王島や鐘島など名高い島を巡る
・所要時間は約50分とコンパクト
松島湾巡りの定番「仁王丸コース」に乗船
大小260余りの島々が織りなす絶景で名高い「松島」は、京都北部の「天橋立」、厳島神社のある広島の「宮島」と並んで日本三景に数えられる。万葉の頃より歌枕の地として知られ、江戸時代には俳聖・松尾芭蕉が紀行『おくのほそ道』において、訪問を最も楽しみにしていた場所だ。
そんな名勝を楽しむのにおすすめなのが、松島湾を巡る遊覧船。「仙台藩主・伊達政宗の愛した島」をはじめ、各島の逸話や名前の由来などを船内放送で聞きながら、多島美を海上から間近で眺めることができる。
船の発着場「観光桟橋」は、松島のシンボルとして知られる五大堂の近くにある。運営するのは「松島島巡り観光船」で、松島湾内を約50分で一周する定番の「仁王丸コース」が人気。発券所でのチケット購入の他、インターネットで予約をすれば割引の特典もある。
出航は午前9時から午後4時までの1日8便（冬期間は1日7便）で、船が出せない荒天時以外は年中無休で運行する。乗船する船は、300名定員の「仁王丸」と400名定員の「第三仁王丸」。見晴らしの良い2階は、いずれもグリーン室となっている。
観光桟橋を出発した船は、五大堂を背にしながら、大きな赤い橋が架かる福浦島を過ぎ、やがて2つの島が寄り添うように並ぶ「双子島」へ。さらに沖へ進むと、政宗お気に入りの島として知られる「千貫島」が見えてくる。島名は「あの島を余の館（やかた）まで運んだ者には銭千貫をやろう」という、独眼竜の戯れに由来する。
波が彫り上げた、島々の趣深い表情
湾内をさらに進むと、「材木島」や「鐘島」、そして「仁王島」と、松島湾を代表する名所が続く。特に仁王島は、長年の波の浸食によって、仁王が葉巻をくゆらしているような姿をしており、とても印象的だ。そこを過ぎたあたりで船は旋回し、帰路へと向かう。塩竈市に位置する「桂島」や「寒風沢島（さぶさわしま）」などを通り過ぎ、再び千貫島が見えてくれば、着船も間近となる。
松島島巡り観光船では、短時間で湾内を巡るBコース（約25分）やCコース（約40分）も運行しており、時間の限られた観光客にも対応している。
【DATA】
松島島巡り観光船
- 住所：宮城県宮城郡松島町松島町内85
- アクセス：JR「松島海岸駅」から徒歩7分
- TEL：022-354-2233
- 営業時間：仁王丸コース／午前9時～午後4時（11～3月は午後3時まで、GWや夏休みは午後4時30分まで）
- 定休日：なし（悪天候時は運休）
- 料金：仁王丸コース／大人1500円、小人750円（2階グリーン室は大人2100円、小人1050円）
- 多言語対応：パンフレット＝英語／中国語（簡体・繁体）／韓国語、大型定期船の船内ガイド放送＝英語（団体の場合は中国語・韓国語にも対応）、情報端末＝英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語、フランス語、ロシア語、スペイン語
●周辺情報
福浦島
松島の景色を海側から楽しむのなら、「福浦島」もおすすめ。松島海岸の東に位置し、全長252メートルの朱塗りの橋で陸と結ばれる広さ約6ヘクタールの島だ。島の中には遊歩道が設けられているので小1時間で一周することができ、随所で素晴らしい眺望に出会える。植生が豊かで約250種の草木が茂り、貝塚や弁財天など歴史深い史跡が残っているので、ゆったりと散策するのも楽しい。
【DATA】
- 住所：宮城県松島町松島仙随39-1
- アクセス：JR「松島海岸駅」から徒歩15分
- TEL：022-354-5708（松島町産業観光課）
- 営業時間：午前8時～午後5時まで（冬期は午後4時30分まで）
- 定休日：なし
- 料金：大人200円、小人100円
- 多言語対応：ホームページ（松島観光協会）＝英語／韓国語／中国語（簡体・繁体）
取材・文＝シュープレス
（バナー写真＝松島湾を航行する遊覧船。写真提供：宮城県経済商工観光部観光課）