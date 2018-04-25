・大小260余りの島々を間近で見られる

・仁王島や鐘島など名高い島を巡る

・所要時間は約50分とコンパクト

松島湾巡りの定番「仁王丸コース」に乗船

大小260余りの島々が織りなす絶景で名高い「松島」は、京都北部の「天橋立」、厳島神社のある広島の「宮島」と並んで日本三景に数えられる。万葉の頃より歌枕の地として知られ、江戸時代には俳聖・松尾芭蕉が紀行『おくのほそ道』において、訪問を最も楽しみにしていた場所だ。

そんな名勝を楽しむのにおすすめなのが、松島湾を巡る遊覧船。「仙台藩主・伊達政宗の愛した島」をはじめ、各島の逸話や名前の由来などを船内放送で聞きながら、多島美を海上から間近で眺めることができる。

伊達政宗が造営した五大堂が目印 写真提供：宮城県経済商工観光部観光課

船の発着場「観光桟橋」は、松島のシンボルとして知られる五大堂の近くにある。運営するのは「松島島巡り観光船」で、松島湾内を約50分で一周する定番の「仁王丸コース」が人気。発券所でのチケット購入の他、インターネットで予約をすれば割引の特典もある。

第三仁王丸 写真提供：松島島巡り観光船

出航は午前9時から午後4時までの1日8便（冬期間は1日7便）で、船が出せない荒天時以外は年中無休で運行する。乗船する船は、300名定員の「仁王丸」と400名定員の「第三仁王丸」。見晴らしの良い2階は、いずれもグリーン室となっている。

観光桟橋を出発した船は、五大堂を背にしながら、大きな赤い橋が架かる福浦島を過ぎ、やがて2つの島が寄り添うように並ぶ「双子島」へ。さらに沖へ進むと、政宗お気に入りの島として知られる「千貫島」が見えてくる。島名は「あの島を余の館（やかた）まで運んだ者には銭千貫をやろう」という、独眼竜の戯れに由来する。

波が彫り上げた、島々の趣深い表情

4つの大きな穴が開いている鐘島 写真提供：宮城県経済商工観光部観光課

湾内をさらに進むと、「材木島」や「鐘島」、そして「仁王島」と、松島湾を代表する名所が続く。特に仁王島は、長年の波の浸食によって、仁王が葉巻をくゆらしているような姿をしており、とても印象的だ。そこを過ぎたあたりで船は旋回し、帰路へと向かう。塩竈市に位置する「桂島」や「寒風沢島（さぶさわしま）」などを通り過ぎ、再び千貫島が見えてくれば、着船も間近となる。

仁王像のような形状の仁王島 写真提供：宮城県経済商工観光部観光課

松島島巡り観光船では、短時間で湾内を巡るBコース（約25分）やCコース（約40分）も運行しており、時間の限られた観光客にも対応している。

【DATA】

松島島巡り観光船

住所：宮城県宮城郡松島町松島町内 85

アクセス： JR 「松島海岸駅」から徒歩 7 分

「松島海岸駅」から徒歩 分 TEL ： 022-354-2233

： 営業時間：仁王丸コース／午前 9 時～午後 4 時（ 11 ～ 3 月は午後 3 時まで、 GW や夏休みは午後 4 時 30 分まで）

時～午後 時（ ～ 月は午後 時まで、 や夏休みは午後 時 分まで） 定休日：なし（悪天候時は運休）

料金：仁王丸コース／大人 1500 円、小人 750 円（ 2 階グリーン室は大人 2100 円、小人 1050 円）

円、小人 円（ 階グリーン室は大人 円、小人 円） 多言語対応：パンフレット＝英語／中国語（簡体・繁体）／韓国語、大型定期船の船内ガイド放送＝英語（団体の場合は中国語・韓国語にも対応）、情報端末＝英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語、フランス語、ロシア語、スペイン語

●周辺情報

福浦島

松島の景色を海側から楽しむのなら、「福浦島」もおすすめ。松島海岸の東に位置し、全長252メートルの朱塗りの橋で陸と結ばれる広さ約6ヘクタールの島だ。島の中には遊歩道が設けられているので小1時間で一周することができ、随所で素晴らしい眺望に出会える。植生が豊かで約250種の草木が茂り、貝塚や弁財天など歴史深い史跡が残っているので、ゆったりと散策するのも楽しい。

【DATA】

住所：宮城県松島町松島仙随 39-1

アクセス： JR 「松島海岸駅」から徒歩 15 分

「松島海岸駅」から徒歩 分 TEL ： 022-354-5708 （松島町産業観光課）

： （松島町産業観光課） 営業時間：午前 8 時～午後 5 時まで（冬期は午後 4 時 30 分まで）

時～午後 時まで（冬期は午後 時 分まで） 定休日：なし

料金：大人 200 円、小人 100 円

円、小人 円 多言語対応：ホームページ（松島観光協会）＝英語／韓国語／中国語（簡体・繁体）

取材・文＝シュープレス

（バナー写真＝松島湾を航行する遊覧船。写真提供：宮城県経済商工観光部観光課）