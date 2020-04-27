Los cerezos que flanquean las orillas del rio Shiroishi, entre las ciudades de Ōgawara y Shibata, son conocidos como hitome senbon (mil cerezos de un vistazo) y ofrecen un hermoso paisaje, especialmente cuando se observan con el monte Zaō nevado en el fondo. Estos cerezos, junto a los del parque del castillo de Funaoka, han sido reconocidos como uno de los mejores 100 sakura de Japón.

Parque del castillo de Funaoka (Miyagi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.200 junto al río Shiroishi y 1.000 en el parque del castillo de Funaoka

: 1.200 junto al río Shiroishi y 1.000 en el parque del castillo de Funaoka Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Tateyama, Funaoka, Shibata-machi, Shibata-gun, Miyagi

: Tateyama, Funaoka, Shibata-machi, Shibata-gun, Miyagi Sitio web: Asociación de Turismo y Productos de Shibata-machi

Desde la cima del parque del castillo de Funaoka se puede disfrutar de una vista panorámica de los cerezos que crecen junto al río Shiroishi y del paisajístico monte Zaō. Para llegar allí hay que recorrer un camino de 305 metros en un monorraíl que serpentea a través de un túnel de cerezos en flor. También se puede disfrutar del hanami junto al puente Shibata Sen’ōkyō que ha sido construido recientemente para conectar el parque con la ribera del río Shiroishi.

Cerca del castillo de Funaoka

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo y Productos de Shibata-machi.)