Du haut du parc du château de Funaoka, une sublime vue panoramique s’offre au regard des visiteurs : plus d’un millier de cerisiers longeant un cours d’eau se superposent au majestueux mont Zaô. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les cerisiers bordant le fleuve Shiroishi, entre les villes d’Ôgawara et Shibata (préfecture de Miyagi), sont appelés hitome senbon, littéralement « mille cerisiers d’un coup d'œil ». C’est en effet un véritable spectacle pour les yeux, notamment lorsque les arbres sont fleuris et que l’on aperçoit en arrière-plan la blancheur des pentes enneigés du mont Zaô.

Pour contempler ce paysage, rendez-vous au belvédère : un funiculaire vous y emmène pour un petit trajet de 305 mètres à travers un tunnel de cerisiers en fleurs (photo de titre).

Le parc du château de Funaoka (Miyagi)

Adresse : Tateyama, Funaoka, Shibata-machi, Shibata-gun, Miyagi-ken

Nombre d’arbres : 1 200 le long du fleuve Shiroishi, 1 000 au sein du parc du château

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site Web

(Photo de titre © Shibata-machi Tourism and Products Association)