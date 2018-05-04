・政宗が再建した松島のシンボル「五大堂」
・大改修を終えた「瑞巌寺（ずいがんじ）」の本堂は必見
・「円通院」で庭園を眺め、数珠作り体験を
東北最古の桃山建築「五大堂」
俳聖・松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅で訪れ、絶景に感嘆したという松島。そのシンボル的な存在である五大堂は、海に突き出すように、朱色の橋でつながれた小さな島に建つ。現在のお堂は、仙台藩祖・伊達政宗が1604年に造営したもので、東北地方に現存する最古の桃山建築となっている。
お堂の４面には、方角に従って十二支の彫刻が施されている。繊細な透かし彫りの手技によって、竜や猿など動物たちの姿が見事に浮かび上がる。
【DATA】
五大堂
- 住所：宮城県宮城郡松島町松島町内111
- アクセス：JR「松島海岸駅」から徒歩10分
- TEL：022-354-2023（瑞巌寺）
- 開館時間：午前8時～日没
- 定休日：なし
- 料金：無料
名工たちが築いた伊達家の菩提（ぼだい）寺「瑞巌寺」
828年に慈覚大師円仁（じかくたいしえんにん）が開山し、1609年に伊達政宗が再興した瑞巌寺。130人もの名工が諸国から招かれ、当時の最高の材料と最新の技術を用い、5年の歳月をかけて完成させたという。境内に現存する本堂と庫裏（台所）は国宝に指定されている。
政宗の高い美意識を体感できる本堂は、6年半の大改修を終えて2016年に拝観を再開。内部にある10室の襖（ふすま）や床の間は、きらびやかな金箔（きんぱく）で飾られ豪華絢爛（けんらん）。松と孔雀（クジャク）、紅白のツバキ、天女なども美しく描かれている。
【DATA】
瑞巌寺
- 住所：宮城県宮城郡松島町松島町内91
- アクセス：JR「松島海岸駅」から徒歩7分
- TEL：022-354-2023
- 開館時間：4月～9月：午前8時～午後4時30分、3月と10月：午後4時まで、12月～1月：午後3時まで、 2月と11月：午後3時30分まで（閉門は各30分後）
- 定休日：なし
- 料金：大人700円、小・中学生400円
- 多言語対応：ホームページ＝英語、パンフレット＝英語／中国語（繁体）／韓国語
静寂に満ちた枯山水の庭が美しい「円通院」
19歳の若さで亡くなった政宗の孫、光宗の霊廟（れいびょう）「三慧殿」がある円通院。厨子（ずし）の扉にはバラやクローバーが描かれており、西洋文化の影響がうかがえる。境内には4つの庭園があり、松島の絶景を模した石庭「雲外天地の庭」や、バラが咲くバロック風の「白華峰西洋の庭」など趣がそれぞれ異なる。秋には紅葉ライトアップも開催され、見物客でにぎわう。
禅寺らしい落ち着いた雰囲気の本堂では、オリジナルの数珠作りが体験できる。木箱の中には天然石を中心に、ガラスやプラスチックの数珠玉が色とりどりに並び、好きな石や色を選んで作成していく。天然石コースに参加すれば、使用した石が持つ効力や暗示する未来について解説してもらえる。
【DATA】
円通院
- 住所：宮城県宮城郡松島町松島町内67
- アクセス：JR「松島海岸駅」から徒歩5分
- TEL：022-354-3206
- 開館時間：午前8時30分～午後5時（12～3月は午前9時～午後4時）、数珠作り体験は午前9時～午後4時（12～3月は午後3時まで）
- 定休日：なし
- 料金：大人300円、高校生150円、小・中学生100円
- 多言語対応：パンフレット＝英語／中国語（簡体）／韓国語、スタッフによる案内＝土・日曜などの週末を中心に英語対応の場合あり
取材・文・写真＝シュープレス
（バナー写真＝松島のシンボル的存在である五大堂。写真：シュープレス）