・政宗が再建した松島のシンボル「五大堂」

・大改修を終えた「瑞巌寺（ずいがんじ）」の本堂は必見

・「円通院」で庭園を眺め、数珠作り体験を

東北最古の桃山建築「五大堂」

木造の橋を渡った小さな島にお堂が建つ

俳聖・松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅で訪れ、絶景に感嘆したという松島。そのシンボル的な存在である五大堂は、海に突き出すように、朱色の橋でつながれた小さな島に建つ。現在のお堂は、仙台藩祖・伊達政宗が1604年に造営したもので、東北地方に現存する最古の桃山建築となっている。

お堂の４面には、方角に従って十二支の彫刻が施されている。繊細な透かし彫りの手技によって、竜や猿など動物たちの姿が見事に浮かび上がる。

【DATA 】

五大堂

住所：宮城県宮城郡松島町松島町内 111

アクセス： JR 「松島海岸駅」から徒歩 10 分

「松島海岸駅」から徒歩 分 TEL ： 022-354-2023 （瑞巌寺）

： （瑞巌寺） 開館時間：午前 8 時～日没

時～日没 定休日：なし

料金：無料

名工たちが築いた伊達家の菩提（ぼだい）寺「瑞巌寺」

828年に慈覚大師円仁（じかくたいしえんにん）が開山し、1609年に伊達政宗が再興した瑞巌寺。130人もの名工が諸国から招かれ、当時の最高の材料と最新の技術を用い、5年の歳月をかけて完成させたという。境内に現存する本堂と庫裏（台所）は国宝に指定されている。

政宗の高い美意識を体感できる本堂は、6年半の大改修を終えて2016年に拝観を再開。内部にある10室の襖（ふすま）や床の間は、きらびやかな金箔（きんぱく）で飾られ豪華絢爛（けんらん）。松と孔雀（クジャク）、紅白のツバキ、天女なども美しく描かれている。

【DATA 】

瑞巌寺

住所：宮城県宮城郡松島町松島町内 91

アクセス： JR 「松島海岸駅」から徒歩 7 分

「松島海岸駅」から徒歩 分 TEL ： 022-354-2023

： 開館時間：4月～9月：午前 8 時～午後 4 時 30 分、 3 月と 10 月：午後 4 時まで、 12 月～ 1 月：午後 3 時まで、 2 月と 11 月：午後 3 時 30 分まで（閉門は各 30 分後）

時～午後 時 分、 月と 月：午後 時まで、 月～ 月：午後 時まで、 月と 月：午後 時 分まで（閉門は各 分後） 定休日：なし

料金：大人 700 円、小・中学生 400 円

円、小・中学生 円 多言語対応： ホームページ＝英語 、 パンフレット＝英語／中国語（繁体）／韓国語

静寂に満ちた枯山水の庭が美しい「円通院」

本堂からさらに奥まった場所に建つ三慧殿 写真提供：円通院

19歳の若さで亡くなった政宗の孫、光宗の霊廟（れいびょう）「三慧殿」がある円通院。厨子（ずし）の扉にはバラやクローバーが描かれており、西洋文化の影響がうかがえる。境内には4つの庭園があり、松島の絶景を模した石庭「雲外天地の庭」や、バラが咲くバロック風の「白華峰西洋の庭」など趣がそれぞれ異なる。秋には紅葉ライトアップも開催され、見物客でにぎわう。

禅寺らしい落ち着いた雰囲気の本堂では、オリジナルの数珠作りが体験できる。木箱の中には天然石を中心に、ガラスやプラスチックの数珠玉が色とりどりに並び、好きな石や色を選んで作成していく。天然石コースに参加すれば、使用した石が持つ効力や暗示する未来について解説してもらえる。

【DATA 】

円通院

住所：宮城県宮城郡松島町松島町内 67

アクセス： JR 「松島海岸駅」から徒歩 5 分

「松島海岸駅」から徒歩 分 TEL ： 022-354-3206

： 開館時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時（ 12 ～ 3 月は午前 9 時～午後 4 時）、数珠作り体験は午前 9 時～午後 4 時（ 12 ～ 3 月は午後 3 時まで）

時 分～午後 時（ ～ 月は午前 時～午後 時）、数珠作り体験は午前 時～午後 時（ ～ 月は午後 時まで） 定休日：なし

料金：大人 300 円、高校生 150 円、小・中学生 100 円

円、高校生 円、小・中学生 円 多言語対応：パンフレット＝英語／中国語（簡体）／韓国語 、スタッフによる案内＝土 ・ 日 曜 などの週末 を中心に英語対応の場合あり

取材・文・写真＝シュープレス

（バナー写真＝松島のシンボル的存在である五大堂。写真：シュープレス）