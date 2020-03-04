日立市からJR日立駅前の平和通りとかみね公園が100選に指定されています。平和通りは、約1キロメートルにわたり約120本のソメイヨシノが植えられた桜並木が見事です。かみね公園には22種類計約1000本の桜があります。

茨城・平和通り／かみね公園

桜の種類： ヤエザクラ、ソメイヨシノなど

ヤエザクラ、ソメイヨシノなど 本数： 平和通り約120本、かみね公園約1000本

平和通り約120本、かみね公園約1000本 例年の見頃： 4月上旬

4月上旬 開園時間： 日立市かみね動物園9:00～17:00（入園は16:15まで）、かみねレジャーランド9:00～17:00（いずれも3～10月）

日立市かみね動物園9:00～17:00（入園は16:15まで）、かみねレジャーランド9:00～17:00（いずれも3～10月） 料金： 日立市かみね動物園520円（小人100円）、かみねレジャーランド450円（小人200円）、動物園・レジャーランド共通割引入園券820円（小人200円）

日立市かみね動物園520円（小人100円）、かみねレジャーランド450円（小人200円）、動物園・レジャーランド共通割引入園券820円（小人200円） 所在地： 平和通り・日立市鹿島町1丁目地内、かみね公園・茨城県日立市宮田町5丁目2-22

平和通り・日立市鹿島町1丁目地内、かみね公園・茨城県日立市宮田町5丁目2-22 公式HPなど： 日立市観光物産協会

かみね公園は、約70種の動物がいる動物園、シースルーコースターや観覧車などがあるレジャーランドや子ども向けの遊園地、市民プールなどを備えた市民の憩いの場です。日立市の桜の開花宣言の基になる「標準桜」も園内にあり、見ごろの時期には多くの花見客でにぎわいます。

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写真提供：（一社）日立市観光物産協会事務局

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