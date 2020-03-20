从日立市到JR日立站前的平和通大道，以及KAMINE公园被收入百选。平和通大道大约一公里路上120多棵染井吉野成行。KAMINE公园里有22种共计大约1000棵樱花树。

茨城县 平和通大道／KAMINE公园

樱花种类： 八重樱、染井吉野等

八重樱、染井吉野等 数量： 平和通大道大约120棵、KAMINE公园大约1000棵

平和通大道大约120棵、KAMINE公园大约1000棵 历年赏花佳期： 4月上旬

4月上旬 开园时间： 日立市KAMINE动物园9:00～17:00（最终进入时间16:15）、KAMINE度假乐园9:00～17:00（均为3～10月）

日立市KAMINE动物园9:00～17:00（最终进入时间16:15）、KAMINE度假乐园9:00～17:00（均为3～10月） 门票： 日立市KAMINE动物园520日元（儿童100日元）、KAMINE度假乐园450日元（儿童200日元）、动物园 度假乐园共通优惠入场券820日元（儿童200日元）

日立市KAMINE动物园520日元（儿童100日元）、KAMINE度假乐园450日元（儿童200日元）、动物园 度假乐园共通优惠入场券820日元（儿童200日元） 地址： 平和通大道 日立市鹿岛町1丁目地内、KAMINE公园 茨城县日立市宫田町5丁目2-22

平和通大道 日立市鹿岛町1丁目地内、KAMINE公园 茨城县日立市宫田町5丁目2-22 官网： 日立市观光物产协会

KAMINE公园包括有70多种动物的动物园、透明过山车和观览车等休闲娱乐设施及面向孩子们的游乐园，市民游泳池等，是市民的休闲场所。园内还有日立市作为宣布樱花开花的“标准树”，赏花佳期里，赏花客熙熙攘攘热闹非凡。

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标题图片：（一社）日立市观光物产协会事务局提供

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