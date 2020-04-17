El parque Kamine y la Heiwa-dōri—una amplia avenida que parte de la estación de JR Hitachi—forman en conjunto uno de los 100 mejores lugares para el hanami de Japón. El lugar cuenta con 120 cerezos somei yoshino que se alinean a lo largo de un kilómetro en la Heiwa-dōri, mientras que el parque Kamine alberga 1.000 árboles y 22 variedades de sakura.

Parque Kamine (Ibaraki)

Variedad : somei yoshino, yaezakura, etc.

: somei yoshino, yaezakura, etc. Número de árboles : 120 a lo largo de la Heiwa-dōri y 1.000 en el parque Kamine

: 120 a lo largo de la Heiwa-dōri y 1.000 en el parque Kamine Fecha : a comienzos de abril

: a comienzos de abril Horario (de marzo a octubre) : el zoológico de 9:00 a 17:00 (acceso hasta las 16:15) y Leisure Land de 9:00 a 17:00

: el zoológico de 9:00 a 17:00 (acceso hasta las 16:15) y Leisure Land de 9:00 a 17:00 Entrada : 520 yenes para el zoológico (100 yenes para los niños), 450 yenes para Leisure Land (200 yenes para los niños) y el pase para ambas instalaciones 820 yenes (200 yenes los niños)

: 520 yenes para el zoológico (100 yenes para los niños), 450 yenes para Leisure Land (200 yenes para los niños) y el pase para ambas instalaciones 820 yenes (200 yenes los niños) Dirección : (Parque Kamine) 5-2-22 Miyata-chō, Hitachi-shi, Ibaraki

(Heiwa-dōri) 1-chōme, Kashima-chō, Hitachi-shi, Ibaraki

: (Parque Kamine) 5-2-22 Miyata-chō, Hitachi-shi, Ibaraki (Heiwa-dōri) 1-chōme, Kashima-chō, Hitachi-shi, Ibaraki Sitio web: Asociación de Turismo y Productos Locales de la prefectura de Ibaraki

El parque Kamine es un enclave popular entre los habitantes de Ibaraki. Cuenta con un zoológico con 70 animales diferentes y con el parque de atracciones Leisure Land, en el que hay una montaña rusa y una noria, así como un patio de juegos para los niños y una piscina pública. Aquí también crece el árbol de referencia en Ibaraki que se utiliza para informar si los cerezos de la prefectura han florecido, y el lugar suele llenarse de visitantes durante el período del hanami.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo y Productos de Hitachi.）