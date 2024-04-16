Le parc Kamine et l’avenue Heiwa-dôri font ensemble partie de l’un des 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Kamine est très prisé des résidents locaux : il y abrite une piscine, un zoo avec plus de 70 animaux et un parc d’attractions incluant une montagne russe et une grande roue. Le lieu sert par ailleurs de référence pour mesurer la floraison des cerisiers de toute la préfecture d’Ibaraki.

Le parc Kamine et l’avenue Heiwa-dôri (Ibaraki)

Adresse du parc Kamine : 5-2-22 Miyata-chô, Hitachi-shi, Ibaraki-ken

Adresse de l’avenue Heiwa-dôri : 1-chôme, Kashima-chô, Hitachi-shi, Ibaraki-ken

Nombre d’arbres : respectivement 1 000 et 120

Variétés : somei yoshino, yae-zakura

Site web (en anglais, avec le détail des horaires d’ouverture)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme et des produits de Hitachi)