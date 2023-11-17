茨城县位于日本关东地区，濒临太平洋，南邻千叶县。这里有日本著名的偕乐园，同时还是日本第二大湖和第二长河所在地。此外，它还被誉为日本纳豆之都。

茨城县地处日本关东地区，南邻埼玉县和千叶县。它以特产纳豆而著称，相传日本最早的纳豆便是一千多年前在这里诞生。不过，除了纳豆，茨城县还有许多引以为傲的地方，比如，这里有日本第二大湖霞浦湖以及日本第二长河利根川（其流域面积为日本第一）。

茨城县一瞥

创建时间：1875年（前身是常陆国）

首府：水户市

人口：286.7万（截至2020年10月）

面积：6098平方千米

茨城县地处太平洋沿岸，南邻千叶县。首府水户市是茨城县最大城市，紧随其后的是位于该县西南部的筑波市以及位于北部海岸的日立市和常陆那珂市。茨城县南部以霞浦湖为主，它是日本第二大淡水湖，面积仅次于滋贺县的琵琶湖。霞浦湖西北侧耸立着茨城县最著名的山峰—筑波山。自公元8世纪的《万叶集》以来，筑波山便是很多日本古典诗歌咏颂的对象。

位于水户市的偕乐园于19世纪40年代开园，它是日本三大名园之一。与此同时，筑波市拥有多家顶级科研机构。“筑波科学城”计划于上世纪70年代启动，吸引了数十家国立及公立学校和研究机构落户筑波市，同时吸引了约150家私人科研机构。

偕乐园尤其以园内的上百个品种的数千株樱花而闻名 ©PIXTA

茨城县注重科技领域的研发，此外它地处东京附近，拥有自己的出海口，这都使其拥有强大的工业基础。该县的产业集群尤其集中在日立市和港口城市鹿岛市一带，其中日立市的名字源于1910年在这里成立的全球知名企业日立公司，而鹿岛市则以石油化工和其他材料产业而著称。

茨城县广袤的平原和温和的气候使它在农业方面也具有很大优势。截至2020年，该县的农业企业数量在日本全国排名第一，此外它在全国农作物产值排名中仅次于北海道和鹿儿岛，位居第三，还是日本薯类作物和蔬菜的第二大产地，仅次于北海道。

由发酵大豆制成的纳豆可以算是茨城县最著名的农产品。相传，纳豆是由日本古代著名武将源义家（1039-1106年）偶然发明的。他率军驻扎在水户附近时，发现士兵随身携带的用稻草包裹的煮熟的大豆经过发酵，开始拉丝，并产生了今日的纳豆爱好者所熟悉的独特气味。日本纳豆行业协会的成员单位中有18家来自茨城县，数量位居全国首位。

以传统方式用稻草包裹的纳豆 ©PIXTA

茨城县还是公认的日本合气道发祥地。合气道的创始人植芝盛平于上世纪40年代移居茨城县岩间町。在那里，他创建了合气神社和茨城道场，并以此为基础，将合气道发展成为流行全球的武术流派。

当地名人

间宫林藏（1780-1844年），日本探险家、制图师。他是首个发现桦太岛（现称库页岛）的日本人，确定该地是个单独的岛屿，而非欧亚大陆的一部分。

横山大观（1868-1958年），日本画家。他曾师从数位日本传统绘画大师，后游历海外多国，成为日本二战前最著名的画家之一。他还是日本美术院的创始人之一。

山口那津男（1952年-），日本政治家，现为日本执政联盟公明党的党首。1990年至1996年，为日本众议院议员，2001年至今，为日本参议院议员。

栗山千明（1984年-），日本女演员、模特。她因参演了深作欣二执导的《大逃杀》（2000年）和昆汀•塔伦蒂诺执导的《杀死比尔1》（2003年）等影片而成为日本家喻户晓的明星。

（原文英文）

标题图片：在过去的1300多年里，筑波山一直是日本诗歌咏颂的对象 ©PIXTA

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