La prefectura de Ibaraki, situada al norte de Chiba en la costa del Pacífico de la región de Kantō, alberga el famoso jardín Kairakuen, el segundo lago y el segundo río más grandes de Japón y es además la capital japonesa del nattō.

La prefectura de Ibaraki, situada en la región de Kantō al norte de las prefecturas de Saitama y Chiba, es conocida por su asociación con el nattō, del que se dice que fue elaborado aquí por primera vez hace mil años. No obstante, los encantos de la prefectura van más allá de los granos de soja fermentados: Ibaraki alberga el Kasumigaura, el segundo lago más grande de Japón, y el río Tone, el segundo río más largo (y con la mayor cuenca hidrográfica del país).

Un vistazo a la prefectura de Ibaraki

Establecida en 1875 (antiguamente era la provincia de Hitachi)

Capital: Mito

Población: 2.867.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.098 km2

La prefectura se encuentra al norte de Chiba en la costa del Pacífico. Mito, su capital, es la ciudad más grande de su territorio seguida de cerca por otras como Tsukuba, en el suroeste, además de Hitachi y Hitachinaka en la costa norte. El sur de la prefectura está dominado geograficamente por el lago Kasumigaura, la segunda masa de agua dulce más grande de Japón por detrás del lago Biwa, en Shiga. Al noroeste desde este lago se alza el monte Tsukuba, el pico más famoso de Ibaraki, que aparece en el poemario tradicional Man’yōshū, una obra del siglo VIII.

Mito alberga el Kairakuen, inaugurado en la década de 1840 y considerado hoy como uno de los Tres Grandes Jardines de Japón. La ciudad de Tsukuba, por otra parte, contiene varias instituciones líderes en investigación científica. El plan de la Ciudad de la Ciencia de Tsukuba, iniciado en la década de 1970, ha atraído a decenas de escuelas y organizaciones investigadoras nacionales y otras públicas a la ciudad, y junto con las instituciones del sector privado suma hasta 150 de estos centros.

El jardín Kairakuen es famoso por sus miles de albaricoqueros de unas 100 variedades distintas. (© Pixta)

Esta predilección por la investigación y el desarrollo en los campos científico y tecnológico, junto a la proximidad de Ibaraki a Tokio y su acceso al mar, la convierten en una poderosa base industrial. Las empresas se concentran en particular alrededor de la ciudad de Hitachi, cuyo nombre nació de la corporación mundialmente conocida que fue fundada en esta prefectura en 1910, y la ciudad portuaria de Kashima, donde destacan principalmente las industrias petroquímica y de otros materiales.

Sus extensas llanuras y su clima templado bendicen también a Ibaraki con una rica agricultura. En 2020 contaba con más empresas agrícolas que el resto de las prefecturas y estaba en tercer lugar por detrás de Hokkaidō y Kagoshima en la clasificación nacional que mide el valor de los cultivos. Ibaraki es el segundo productor nacional de tubérculos y verduras, solo por detrás de Hokkaidō.

Su producto agrícola más famoso, sin duda, son los granos de soja fermentados conocidos como nattō. Una historia cuenta que este oloroso alimento fue inventado por accidente por el general Minamoto no Yoshiie (1039–1106) que, mientras estaba acampado en Mito, descubrió que los granos de soja hervidos envueltos en paja de arroz que llevaban sus tropas habían desarrollado la pegajosidad y aroma que sus aficionados reconocen hoy en día. Ibaraki cuenta hoy con 18 empresas, más que ninguna otra prefectura, en la Asociación Nacional de Productores de Nattō.

Nattō en su tradicional envoltura de paja de arroz. (© Pixta)

La prefectura también es conocida por ser el lugar de nacimiento del aikidō. Ueshiba Morihei, fundador de esta disciplina, se trasladó a Iwama, en Ibaraki, en la década de 1940. Allí construyó el santuario Aiki y el Ibaraki Dōjō que sirvieron como base para convertirlo en un arte marcial hoy practicado en todo el mundo.

Nebāru-kun, la mascota oficial de la prefectura cuyo nombre evoca la pegajosidad del nattō de Ibaraki, aparece a la izquierda junto a su amiga Umeneba-chan, que simboliza el crecimiento de los albaricoques en la prefectura. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Mamiya Rinzō (1780–1844): Explorador y cartógrafo. Fue el primer japonés que exploró Karafuto (hoy Sajalín), y estableció que era una isla y no parte del continente euroasíatico.

Yokoyama Taikan (1868–1958): Artista. Estudió bajo la tutela de maestros de distintas tradiciones japonesas y viajó a numerosos países para convertirse en uno de los pintores más conocidos del Japón de preguerra. Es cofundador de la Academia de Bellas Artes de Japón.

Yamaguchi Natsuo (1952–): Político. Actual presidente del Kōmeitō, el compañero menor de coalición del Partido Liberal Democrático en el Gobierno. Ha sido diputado de la Cámara de Representantes entre 1990 y 1996, y de la Cámara de Consejeros desde 2001 hasta hoy.

Kuriyama Chiaki (1984–): Actriz y modelo. Se hizo famosa por su participación en películas como Battle Royale (Fukasaku Kinji, 2000) y Kill Bill: Volume 1 (Quentin Tarantino, 2003).

(Fotografía del encabezado: el monte Tsukuba, elogiado en verso desde hace más de 1.300 años. © Pixta.)