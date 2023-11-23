茨城縣位於日本關東地區，瀕臨太平洋，南鄰千葉縣。這裡有日本著名的偕樂園，同時還是日本第2大湖和第2長河所在地。此外，它還被譽為日本納豆之都。

茨城縣地處日本關東地區，南鄰埼玉縣和千葉縣。它以特產納豆而著稱，相傳日本最早的納豆便是一千多年前在這裡誕生。不過，除了納豆，茨城縣還有許多引以為傲的地方，比如，這裡有日本第二大湖霞浦湖以及日本第二長河利根川（其流域面積為日本第一）。

茨城縣概況

創建時間：1875年（歷史上曾隸屬於常陸國）

地方政府所在地：水戶市

人口：286.7萬人（截至2020年10月）

面積：6098平方公里

茨城縣地處太平洋沿岸，南鄰千葉縣。地方政府所在地水戶市是茨城縣最大城市，緊隨其後的是位於該縣西南部的筑波市以及位於北部海岸的日立市和常陸那珂市。茨城縣南部以霞浦湖為主，它是日本第二大淡水湖，面積僅次於滋賀縣的琵琶湖。霞浦湖西北側聳立著茨城縣最著名的山峰—筑波山。自西元8世紀的《萬葉集》以來，筑波山便是很多日本古典詩歌詠頌的對象。

位於水戶市的偕樂園於19世紀40年代開園，它是日本三大名園之一。與此同時，筑波市擁有多家頂級科研機構。「筑波科學城」計畫於上世紀70年代啟動，吸引了數十家國立及公立學校和研究機構落戶筑波市，同時吸引了約150家民間科研機構。

茨城縣注重科技領域的研發，此外它地處東京附近，擁有自己的出海口，這都使其擁有強大的工業基礎。該縣的產業集群尤其集中在日立市和港口城市鹿島市一帶，其中日立市的名字源於1910年在這裡成立的全球知名企業日立公司，而鹿島市則以石油化工和其他材料產業而著稱。

茨城縣廣袤的平原和溫和的氣候使它在農業方面也具有很大優勢。截至2020年，該縣的農業企業數量在日本全國排名第1，此外它在全國農作物產值排名中僅次於北海道和鹿兒島，位居第3，還是日本薯類作物和蔬菜的第2大產地，僅次於北海道。

由發酵大豆製成的納豆可以算是茨城縣最著名的農產品。相傳，納豆是由日本古代著名武將源義家（1039–1106年）偶然發明的。他率軍駐紮在水戶附近時，發現士兵隨身攜帶的用稻草包裹的煮熟的大豆經過發酵，開始拉絲，並產生了今日的納豆愛好者所熟悉的獨特氣味。日本納豆行業協會的成員單位中有18家來自茨城縣，數量位居全國首位。

茨城縣還是公認的日本合氣道發祥地。合氣道的創始人植芝盛平於上世紀40年代移居茨城縣岩間町。在那裡，他創建了合氣神社和茨城道場，並以此為基礎，將合氣道發展成為流行全球的武術流派。

当地名人

間宮林藏（1780–1844年），日本探險家、製圖師。他是首個發現樺太島（現稱庫頁島）的日本人，確定該地是個單獨的島嶼，而非歐亞大陸的一部分。

橫山大觀（1868–1958年），日本畫家。他曾師從數位日本傳統繪畫大師，後遊歷海外多國，成為日本二戰前最著名的畫家之一。他還是日本美術院的創始人之一。

山口那津男（1952年– ），日本政治家，現為日本執政聯盟公明黨的黨首。1990年至1996年，為日本眾議院議員，2001年至今，為日本參議院議員。

栗山千明（1984年– ），日本女演員、模特兒。她因參演了深作欣二執導的《大逃殺》（2000年）和昆汀·塔倫蒂諾執導的《追殺比爾1》（2003年）等影片而成為日本家喻戶曉的明星。

（原文英文）

標題圖片：在過去的1300多年裡，筑波山一直是日本詩歌詠頌的對象（PIXTA）