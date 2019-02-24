納豆是日本最具代表性的傳統發酵食品，由蒸好的大豆發酵而成。據說納豆越黏糊，吃起來越香。這是為什麼呢？

越攪拌越好吃，真的嗎？

「納豆」是在蒸好的大豆中加入納豆菌發酵而成的傳統食品。和醬油、味噌一樣，是日本的一種最具代表性的發酵食品。

納豆有獨特的氣味和鮮味，用筷子把黏糊糊的豆子攪拌幾下即可食用。農林水產省食品綜合研究所的試驗顯示，納豆的鮮味成分是一種氨基酸，一般吃之前攪拌20次左右即可，但根據美食家的建議，應該邊倒醬油邊攪拌，最好是攪拌400次以上。

稻稈中偶然發現的納豆

納豆的起源眾說紛紜，但一般認為將煮好的大豆包在水稻稻稈裡保存後，稈中富含的納豆菌就能使之自然發酵。納豆菌（Bacillus subtilis var. natto）是枯草菌的一種，多生長於水稻的稻稈上，日本產的水稻稻稈，每一根稻稈上附著約1千萬個納豆菌。

冰箱普及之前，納豆多是東京、茨城、福島等關東以北地區的食物，京都、大阪等西日本地區鮮有食用。在降雪較多的水稻產地，人們用稻稈包起煮好的大豆，保持適當的溫度進行發酵，它是可以替代魚和蔬菜的蛋白質來源。另一方面，西日本氣候高溫多溼，不適合納豆菌的增殖，並且很多人無法接受納豆特有的味道，所以沒有普及。現在雖然依然有人不喜歡，但納豆還是在全國普及開來，有些地方的學校午餐裡也配有納豆。

現在，超市和便利商店等的貨架上擺放的納豆，大部分都是裝在保麗龍盒或紙杯裡的，不過在著名的納豆產地茨城縣水戶市，你還可以看到用稻稈包著發酵的傳統工藝納豆。