En las fotografías del parque Ashino a menudo aparece el ferrocarril de Tsugaru cruzando el parque bajo una bóveda de pétalos de color rosa pálido. El parque es uno de los mejores enclaves para el hanami de Aomori y suele recibir muchos visitantes durante la Golden Week.

Parque Ashino (Aomori)

Variedad : somei yoshino, satozakura, etc.

: somei yoshino, satozakura, etc. Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : entre mediados de abril y comienzos de mayo

: entre mediados de abril y comienzos de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori

: Ashino, Kanagi-chō, Goshogawara-shi, Aomori Sitio web: Gobierno de la prefectura de Aomori (Parque Ashino)

El prestigioso escritor Dazai Osamu, que nació y creció cerca del parque, jugaba a menudo aquí cuando era pequeño, y el antiguo edificio de la estación Ashinokōen aparece en su novela Tsugaru. El parque Ashino, que cuenta con una estatua de bronce del escritor y el Monumento Literario de Dazai Osamu, es un destino popular entre los amantes de la literatura.

Sitios cercanos para el hanami

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Goshogawara.)