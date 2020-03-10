Парк Сакураяма особенно известен редким сортом сакуры фуюдзакура, «зимняя сакура», которая цветёт дважды в год – весной и поздней осенью. Фуюдзакура известна своей красотой и признана национальным природным памятником. Весной можно любоваться её цветами одновременно с цветущей сакурой сомэй-ёсино.

Фуюдзакура считается гибридом сортов ямадзакура и мамэдзакура, треть цветов распускается в период с конца октября до середины декабря, а остальные две трети – от начала до середины апреля. В отличие от праздников сакуры в других местах, проходящих весной, в парке Сакураяма он проводится поздней осенью, когда любители природы могут одновременно насладиться красками осенней листвы и розовыми цветами японской вишни. В апреле одновременно расцветает 7000 деревьев фуюдзакура и 3000 вишен сомэй-ёсино, и парк на вершине горы превращается в море цветов.

Парк Сакураяма (Гумма)

Сорта: фуюдзакура, сомэй-ёсино

Количество деревьев: 7000фуюзакура и 3000 сомэй-ёсино

Время: с середины апреля весной и с середины ноября до середины декабря осенью

Часы работы: 24 часа.

Вход свободный

Адрес: 2166-1 Sanbagawa, Fujioka-shi, Gunma

Вебсайт: Туристический путеводитель по префектуре Гумма (на англ. яз.)

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Фотография к заголовку: © Fujioka City