Окружённая сушей префектура Гумма расположена к северо-западу от Токио на главном японском острове Хонсю. Она известна высокими горами, зимними холодами и одними из лучших термальных источников в Японии.

Гумма, одна из восьми префектур Японии, не имеющих выхода к морю, является частью региона Канто. Столица префектуры Маэбаcи расположена в низменной части равнины Канто в восточном центре префектуры вместе с крупнейшим городом Такасаки. Большая часть южной, западной и северной Гуммы состоит из высоких, скалистых горных хребтов, которые разделяют соседние префектуры, такие как Ниигата, Нагано и Сайтама.

Общие данные о префектуре Гумма

Основана в 1876 году (бывшая провинция Кодзукэ).

Столица: Маэбаси.

Население: 1 939 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 6362 км2

Благодаря близости префектуры Гумма к Токио она является привлекательным летним туристическим направлением для любителей активного отдыха, таких как рафтинг в Минаками и пешие походы по северо-восточным болотистым месностям Одзэ. Зимой лыжники и сноубордисты наслаждаются немноголюдными склонами курортов префектуры, но главное преимущество – это термальные источники, особенно те, которые сосредоточены в крупных районах источников, таких как Кусацу и Икахо.

Купальни Кусацу известны тем, что где женщины вручную перемешивают горячую воду, чтобы охладить её до температуры купания (© Pixta)

Гумма с её холодными и сравнительно сухими зимами не производит много риса, но она входит в десятку самых продуктивных мест в стране по производству овощей и животноводству, включая шелководство. В частности, префектура занимает первое место в стране по производству конняку (плотное желе из клубнелуковиц аморфофаллуса), популярного ингредиента горячего блюда одэн, и свежих соевых бобов эдамамэ, а также является вторым в стране производителем капусты.

Фабрика по производству шёлка Томиока и связанные с ней объекты были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году, символизируя модернизацию и индустриализацию Японии, которая происходила с конца девятнадцатого века. Томиока превратилась в крупный центр шелководства, благодаря которому Япония стала мировым производителем шёлка.

Гора Асама, расположенная на границе Гуммы с префектурой Нагано, является самым активным вулканом на острове Хонсю. Высота её достигает 2568 метров, а впечатляюшее извержение в 1783 году унесло жизни более тысячи человек и причиняло ущерб региональному сельскому хозяйству в течение нескольких лет после этого.

Храм, который находится на лавовом поле, образовавшемся в результате извержения Тэммэй в 1783 году на северном склоне горы Асама (© Pixta)

Гумма-тян – лошадь, официальный талисман Гуммы, с компонентом -ма (лошадь) в названии. В древние времена регион Гумма был центром коневодства (© Jiji)

Знаменитые личности

Накасонэ Ясухиро (1918-2019): политик и премьер-министр Японии с 1982 по 1987 год. Он работал над улучшением отношений Японии с Советским Союзом и Китаем, но оставался близким к Соедин`нным Штатам, о чём свидетельствуют его тесные личные связи с США. Президент Рональд Рейган назвал их дружбу «Рон-Ясу». Внутри страны его администрация продвигала приватизацию таких государственных предприятий, как Японские национальные железные дороги, Японский телеграф и телефон.

Микуни Рэнтаро (1923-2013): актер. За свою шестидесятилетнюю карьеру снялся более чем в 150 фильмах, был 10 раз номинирован на премию Японской киноакадемии и трижды получил награду за лучшую мужскую роль. Снимался в таких фильмах, как «Бирманская арфа» (1956), «Квайдан» (1964), а также во многих частях комедийного сериала «Цурибака-нисси», посвященного рыбалке.

Фотография к заголовку: Онсэн Икахо в Гумме – место, где расположены элегантные гостиницы, послужившие источником вдохновения для создания спа-курорта в фильме студии Ghibli «Унесённые призраками» (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»