群馬縣地處日本本州內陸地區，位於東京西北面，以巍峨的高山、寒冷的冬季和絕佳的溫泉而著稱。

群馬縣位於關東地區，是日本8個內陸縣之一，地方政府所在地前橋市以及最大城市高崎均坐落在該縣東部關東平原的低窪地帶。群馬縣南部、西部及北部分別與新潟縣、長野縣和埼玉縣接壤，交界地帶橫亙著很多巍峨的高山。

群馬縣概況

成立時間：1876年（歷史上曾隸屬於上野國）

地方政府所在地：前橋市

人口：193.9萬人（截至2020年10月）

面積：6362平方公里

由於臨近東京，群馬縣成為日本極受歡迎的旅遊目的地之一。夏季，遊客可以體驗水上町漂流、尾瀨原徒步等戶外活動；冬季，滑雪和滑板愛好者可以享受這裡相對安靜的滑雪勝地。然而最吸引人的還是溫泉，尤其是集中在草津和伊香保地區的溫泉，一年四季遊客絡繹不絕。

群馬縣冬季寒冷、相對乾燥，地形以山地為主，因此不適於水稻生產；然而，這裡的蔬菜、畜牧業（包括養蠶）的產量高居日本前10之列。尤其值得一提的是，群馬縣是日本最大的蒟蒻（關東煮不可或缺的食材）和毛豆產地。此外，它的甘藍產量在日本全國位居第2。

2014年，「富岡製絲廠及絲綢產業遺產群」被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。該遺產代表著日本從19世紀末開始的現代化和工業化進程。歷史上，富岡逐漸發展成為重要的蠶絲業中心，使日本成為全球主要絲綢產地之一。

淺間山位於群馬縣和長野縣的交界處，它海拔高度為2568公尺，是本州最為活躍的火山。1783年，淺間山曾經發生過一次劇烈爆發，導致1000多人遇難，對當地農業造成的影響長達數年之久。

當地名人

中曾根康弘（1918–2019年），日本政治家，曾於1982年至1987年期間擔任日本首相。在任期間，他致力於改善日本與蘇聯和中國的關係，同時保持與美國的親密關係。他與時任美國總統雷根私交甚篤，人們甚至稱兩人之間的關係為「隆-康友誼」。在日本國內，中曾根內閣推動了日本國家鐵路公司、日本電報電話公司等國有企業的民營化。

三國連太郎（1923–2013年），日本演員。在其60年的職業生涯中，他總共出演了150多部影片，曾10次提名「日本電影學院獎」，3次榮獲「最佳男演員獎」。他主演的電影包括《緬甸豎琴》（1956年）、《怪談》（1964年）以及《釣魚迷日記》喜劇系列。

（原文英文）

標題圖片：群馬縣的伊香保溫泉有很多雅致的旅館，據說吉卜力工作室的動畫影片《神隱少女》中的湯屋，就是從此處獲得的靈感（PIXTA）