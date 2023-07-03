La prefectura de Gunma, que carece de costa, se encuentra al noroeste de Tokio en la isla principal de Japón, Honshū, y es conocida por sus escarpadas montañas, sus gélidos inviernos y sus valoradas fuentes termales.

Gunma, una de las ocho prefecturas sin costa de Japón, forma parte de la región de Kantō. Maebashi, la capital de la prefectura, está en una de las partes bajas de la llanura de Kantō en el centro oriental de la prefectura junto a Takasaki, la ciudad más extensa. Buena parte del sur, el oeste y el norte de Gunma está compuesto por montañas altas y escarpadas que comparte las prefecturas vecinas de Niigata, Nagano y Saitama.

Un vistazo a la prefectura de Gunma

Establecida en 1876 (antigua provincia de Kōzuke)

Capital: Maebashi

Población: 1.939.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.362 km2

La proximidad de Gunma con Tokio la convierte en un atractivo destino turístico: en el verano los excursionistas pueden disfrutar de actividades al aire libre como descender del río Tone en Minakami o hacer senderismo por el humedal de Oze, en el noreste; y en el invierno los esquiadores y practicantes de snowboard pueden disfrutar de pistas de nieve relativamente libres en las estaciones de esquí de la prefectura, aunque su mayor atractivo son las fuentes termales, especialmente las de lugares como Kusatsu o Ikaho.

Kusatsu es famosa por las mujeres que agitan las aguas hirvientes para enfriarlas hasta una temperatura adecuada para el baño. (© Pixta)

Debido a sus inviernos fríos y relativamente secos, así como por su terreno montañoso, Gunma no es especialmente conocida por su producción de arroz, aunque es la décima en el país en producción de verduras y explotación de ganado, además de la cría de gusanos de seda. En particular, la prefectura es la principal productora de konnyaku (Konjac), un ingrediente popular en el oden, así como de sojas frescas edamame, y segunda en el país en producción de repollo.

La fábrica de seda de Tomioka y sus enclaves relacionados fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2014 como símbolo de la modernización e industrialización de Japón desde finales del siglo XIX. Tomioka se convirtió en uno de los mayores centros de sericultura que pusieron a Japón en el mapa como productor mundial de seda.

El monte Asama, en la frontera de Gunma con la prefectura de Nagano, es el volcán más activo de Honshū. Con una altura de 2.568 metros, es famoso por su erupción de 1783 que acabó con la vida de más de mil personas y golpeó con dureza la agricultura de la región durante años después del desastre.

Un templo construido sobre un campo cubierto de lava producida en la erupción Tenmei del año 1783 en la ladera norte del monte Asama. (© Pixta)

Gunma-chan, la mascota oficial de la prefectura, es un caballo en referencia al carácter -ma (caballo) de Gunma. Antiguamente esta región era un centro de cría de caballos. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Nakasone Yasuhiro (1918–2019): político y primer ministro de Japón entre 1982 y 1987. Trabajó para mejorar las relaciones de Japón con la Unión Soviética y China, pero conservó una relación estrecha con Estados Unidos tal como evidencia su relación personal con el presidente estadounidense Ronald Reagan, mencionada como la amistad “Ron-Yasu”. A nivel nacional, su administración avanzó en la privatización de empresas estatales como Ferrocarriles Nacionales Japoneses (JNR, por sus siglas en inglés) y la compañía de Telégrafos y Teléfono de Japón (NTT, idem).

Mikuni Rentarō (1923–2013): actor. Participó en más de 150 películas durante una carrera de seis décadas y fue nominado al Premio de la Academia Japonesa en diez ocasiones, tres de las cuales recibió el galardón al mejor actor protagonista. Aparece en filmes como El arpa birmana (1956), Kwaidan (1964) y numerosas entregas de Tsuribaka nisshi, una serie de comedias centradas en la pesca.

(Fotografía del encabezado: Ikaho Onsen, en Gunma, cuenta con elegantes alojamientos que, dicen, inspiraron el edificio que aparece en la película de Studio Ghibli El viaje de Chihiro. © Pixta.)