Жители небольшого городка Камбара, расположенного среди холмов и полей на западе префектуры Гумма, очень хорошо знают о разрушительной силе, которую скрывает в себе гора Асама. Внушительный вулкан, высота которого составляет 2568 м, расположен примерно в 12 км южнее посёлка. В последний раз вулкан просыпался в конце XVIII века и разбрасывал вокруг пепел, камни и магму. Разрушительное извержение, одно из наиболее документированных извержений Нового времени, продолжалось четыре месяца и вызвало лахар – сметающий всё на своём пути поток, состоящий из перегретого газа, пепла и горных пород, – который уничтожил дома не ожидавших этого крестьян.

Относительное спокойствие в последующие столетия кажется совершенно нормальным положением дел для жителей окружающих городов и сёл, в том числе популярного курортного городка Каруидзава, расположенного рядом, в соседней префектуре Нагано. Но в Камбара хранят память о жертвах трагедии и драматической истории немногих чудом выживших, которые и отстроили посёлок.

Храм Каннон в деревне Камбара

В тени вулкана

На протяжении периода Эдо (1603–1868) Камбара был станционным городком на горном пути Синсю. В немногих гостиницах и чайных домах останавливались и развлекались торговцы, паломники и прочие путники, путешествующие по извивающейся среди гор дороге. Он был также важным транспортным центром, через который проходили товары из населённых пунктов, расположенных у меньших дорог, пересекавших этот район. Здесь обосновалось несколько оптовых торговцев со своими лошадьми и возницами. Но большая часть населения, которое на момент извержения составляло около 570 человек, жило тем, что возделывало каменистый вулканический грунт, на котором выращивали пшеницу, просо и другие культуры, в зависимости от климата и высоты над уровнем моря.

Тихую жизнь в местах вдоль дороги и около горы Асама весной 3 года эры Тэммэй (1783) нарушило пробуждение вулкана ото сна. В мае вулкан сотрясался в серии слабых землетрясений и извержений, которые становились всё сильнее до середины июля, когда Асама выбросил огромное облако чёрного дыма и заполнил окрестности удушающим пеплом.

Вулкан плевался дымом практически каждый день, и основные выбросы приходились на южную сторону. Исторические документы описывают масштабный ущерб, который нанесли извержения домам и урожаю на сотни километров вокруг. В Каруидзаве, которая в ту пору была ключевым пунктом с почтовой станцией на важном для жизни страны тракте Накасэндо, соединявшем Эдо и Киото, толстый слой пепла и пемзы мешал проезду, а раскалённые камни вулканических бомб приводили в ужас путников и жителей.

Рисунок, изображающий разрушения в Каруидзаве во время извержения, когда с неба падали раскалённые камни и пепел засыпал город (изображение предоставлено Мисаидзу Хироо)

Примерно через четыре месяца, 2 августа, извержение достигло своего пика. Необузданный разгул стихии продолжался три дня подряд, вулкан выбрасывал столбы огня и пепла, и извержение можно было ощутить в Киото, на расстоянии в 300 км. Когда выбросы стихли, по северному склону потекла сияющая река раскалённой магмы, образуя лавовый поток, позднее названный потоком Ониосидаси. Вскоре после этого северный склон горы, подточенный жаром и сотрясениями, обрушился.

Рисунок, изображающий извержение вулкана Асама (изображение предоставлено Мисаидзу Хироо)

Погребённые вулканом

Укрывшийся в долине севернее горы посёлок Камбара благополучно пережил извержения, но долгие испытания измотали жителей, и утром, когда в долину пошёл лахар, большинство из них отдыхали в своих домах. Это считают ключевым фактором трагедии – многие люди не выходили на полевые работы, откуда они могли бы с большей вероятностью убежать от потока и спастись, а вместо этого они оказались на пути разбушевавшейся стихии.

Во время раскопок 1979 года на лестнице, ведущей к храму Каннон, были обнаружены останки двух женщин, пытавшихся спастись на холме (фотография предоставлена историческим музеем Цумагои)

Когда лавина надвигалась на Камбару, эта кипящая масса скал, камней и магмы оповещала жителей о себе зловещим гулом, но времени спастись от приближающейся земляной волны у них уже не было. Она нахлынула с огромной скоростью, поглотила город в считанные минуты и похоронила жителей – кого во время бегства, кого в собственных домах, складах и на полях.

Единственным местом, где люди могли спастись от надвигавшегося ужаса, был крытый тростником храм Каннон, посвящённый бодхисаттве милосердия. Он оказался в стороне от потока, на холме, к нему вела каменная лестница. Источники указывают, что только 93 человека смогли преодолеть 50 ступеней, ведущих к спасению.

Иногда грань между жизнью и смертью была очень тонкой – во время раскопок 1979 года на лестнице обнаружили останки двух женщин. Положение тел говорит о том, что младшая из них, вероятно, дочь или сестра, несла старшую на закорках вверх по лестнице, но их обеих накрыла волна раскалённых камней.

Несчастья продолжаются

Поглотив Камбару, лахар достиг реки Агацума, находившейся за посёлком, смешался с водой и образовал смертоносный поток, опустошающий берега вдоль узкого русла. Грязные селевые массы быстро дошли до нижнего течения реки и влились в большую реку Тонэ, неся разрушения на юг и восток.

Рисунок, изображающий селевой поток в посёлке Саттэ, который сейчас расположен в преф. Сайтама (изображение предоставлено Мисаидзу Хироо)

Скалы, которые принёс лахар в посёлок Камбара

Возрождение посёлка

Посёлок оказался погребённым под землёй, но у горстки выживших не было времени на оплакивание погибших – им пришлось заняться восстановлением уничтоженного городка. Руководство соседних деревень оказывало посильную помощь, предоставляя еду и жильё, они даже отправили в Эдо прошение к центральному правительству о материальной помощи.

После обеспечения основных потребностей выживших на первый план вышла задача восстановления городка. Под руководством местной администрации вдовцы, вдовы и осиротевшие дети через заключение браков и усыновление объединялись в новые иэ, домохозяйства, которые были базовой социальной ячейкой в период Эдо. Для этого пришлось отказаться от существовавшей до катастрофы социальной иерархии посёлка – непростое решение в ту пору, когда общественное положение человека было строго определено.

В октябре, всего лишь через три месяца после бедствия, провели очень скромные свадебные церемонии для семи пар выживших. Большую часть принадлежностей для ритуалов пришлось позаимствовать в соседних деревнях, а свадьбы устроили в одном из немногих сохранившихся зданий посёлка. За этим последовали новые браки, и в считанные месяцы на руинах старого посёлка начал расти новый. Были построены дома и постоялые дворы, проложен новый проезжий тракт, вырыт канал, откуда брали воду для повседневных нужд посёлка, а также для того, чтобы поить почтовых лошадей. Восстановленный посёлок очень напоминал тот, который существовал до бедствия, что ускоряло возрождение его как почтовой станции.

Старинная карта восстановленного посёлка Камбара (фотография предоставлена историческим музеем Цумагои)

В ходе археологических раскопок удалось обнаружить множество предметов, относящихся к периоду, предшествовавшему извержению. В частности, были найдены предметы обихода, такие как керамические горшки и тарелки, жернова, украшения, буддийские статуи и другие ритуальные принадлежности. Обнаружили и останки нескольких жертв. Раскопки позволили понять, как протекала жизнь в посёлке до того, как он был уничтожен потоком.

Остатки дома и жернов (справа внизу), найденные во время раскопок 1979 года (фотография предоставлена историческим музеем Цумагои)

Более 230 лет жители посёлка Камбара продолжают чтить погибших и проводят ежегодные поминальные службы в храме Каннон. Для сохранения своей истории жители также возвели небольшой музей, в котором выставлены предметы, найденные в ходе раскопок, проводившихся в течение многих лет.

В самом храме Каннон также можно увидеть некоторые предметы, связанные с бедствием, а крупнейшими напоминаниями о случившемся служат каменная лестница, засыпанная землёй до пятнадцатой ступени, и силуэт горы Асама, которая высится неподалёку.

Фотография к заголовку: гора Асама и лавовый поток Ониосидаси на переднем плане. Фотографии автора, если не указано иное

Дополнительная информация

Адрес: 494 Ōaza Kanbara, Tsumagoi, Agatsuma, Gunma Prefecture, Japan

Телефон: +81-279-97-3405 (на японском языке)

Вебсайт музея (на японском языке)

(Статья на английском языке опубликована 6 октября 2017 г.)