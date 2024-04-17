Le parc a été créé pour sublimer l’illustre cerisier usuwumi-zakura, de plus de 1 500 ans d’âge, désigné à la fois « monument naturel » et l’un des « Trois grands cerisiers du Japon » (avec le cerisier cascade de Fukushima et le Yamataka-Jindai de Yamanashi).

Le cerisier usuzumi-zakura mesure 17,3 mètres pour une circonférence de 9,4 mètres. Ses pétales rose clair lorsqu’elles bourgeonnent et blanches en pleine floraison prennent une couleur gris clair en tombant (d’où son nom de uzusumi, qui signifie « encre noire légère »).

L’arbre a faiili dépérir de nombreuses fois au XXe siècle en raison de violents phénomènes naturels (tempêtes de neige, typhons) ou d’invasions de termites, mais il doit sa survie aux efforts des résidents, des spécialistes et des gouvernements locaux qui ont notamment renové le terrain et greffé des racines entres autres mesures.

Le parc Usuzumi

Adresse : 995 Neoitasho, Motosu-shi, Gifu-ken

Nombre d’arbres : 1 (uzusumi-zakura)

Floraison 2024 : début avril

Variétés : edohigan-zakura

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Motosu)