Este parque fue erigido como marco para el magnífico Usuzumi Zakura, uno de los “tres grandes cerezos de Japón” que ha sido designado monumento natural por el Estado. Se cree que tiene más de 1.500 años de antigüedad y que fue plantado por el Emperador Keitai en el siglo VI.
El parque Usuzumi (Gifu)
- Variedad: edohiganzakura
- Fecha: entre comienzos y mediados de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: 995 Neoitasho, Motosu-shi, Gifu
- Sitio web: Guía Turística de Gifu (Cerezo Usuzumi-zakura)
El Usuzumi Zakura es un enorme árbol de 17,3 metros de alto con una circunferencia de 9,4 metros. Sus flores son de un rosa pálido cuando aún no se han abierto, blancas cuando se abren y ligeramente grises a medida que se marchitan, de ahí su nombre (usuzumi significa “tinta negra y fina”). En numerosas ocasiones ha estado en peligro durante el siglo XX debido a desastres naturales como fuertes nevadas o potentes tifones, así como plagas de termitas, pero ha sobrevivido a cada una de estas crisis gracias al trabajo de los expertos, los gobiernos municipales y los vecinos de la zona que han renovado el terreno, injertado raíces y puesto en marcha muchas otras medidas.
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(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Motosu.)