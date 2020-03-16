Kamagatani significa el “valle de la neblina”. Se cree que este nombre procede del hecho de que el valle parece quedar envuelvo en una neblina rosa cuando los cerezos florecen plenamente. El área cuenta con muchas variedades de cerezos y fue designada como monumento natural por el Gobierno de Japón en 1928.

Parque Kamagatani (Gifu)

Variedad : yamazakura, higanzakura, ōyamazakura, shidarezakura, etc.

: yamazakura, higanzakura, ōyamazakura, shidarezakura, etc. Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección: Fujishiro, Ikeda-chō, Ibi-gun, Gifu

Kamagatani cuenta con aproximadamente 3.000 cerezos de ocho variedades distintas. La tierra circundante es blanda, por lo que en su origen fueron plantados para prevenir los deslaves. Estos cerezos han proliferado en todo el valle y otras colinas cercanas desde entonces. El parque también es famoso por sus shibazakura (phlox subulata), azaleas, hortensias y camelias, y es un lugar ideal para los amantes de las flores durante todo el año.

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(Fotografía del encabezado: © Pueblo de Ikeda.)