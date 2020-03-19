Kamagatani signifie « la vallée de brume » en japonais. Cette appellation vient du fait que lorsque les cerisiers sont en pleine floraison, le ravin semble être entouré d’une brume rose. La zone comprend de nombreuses variétés d’arbres qui prolifèrent naturellement. En plus d’avoir été désigné « Monument naturel » par le gouvernement japonais en 1928, le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les quelques 1 500 cerisiers présents en ces lieux sont de huit variétés différentes. Les arbres ont été initialement plantés pour éviter les glissements de terrain sur ces terres particulièrement friables, mais les cerisiers se sont depuis répandus naturellement autour de la vallée et des collines environnantes. Le parc est également célèbre pour ses shiba-zakura (« cerisier-pelouse », ou Phlox mousse), ses azalées, ses hortensias et camélias. En d’autres termes, un véritable délice pour les amoureux de fleurs tout au long de l'année.

Parc de Kamagatani (Gifu)

Adresse: Fujishiro, Ikeda-chô, Ibi-gun, Gifu-ken

Nombre d'arbres: 1 500

Floraison : fin mars- début avril

Variétés: yama-zakura, higan-zakura, yama-zakura, shidare-zakura, etc.

Horaires: ouvert 24 h sur 24

Entrée : gratuite

Autour du lieu

(Photo de titre : © Bourg d’Ikeda)