Una fila de unos 1.000 cerezos se extiende a lo largo de 4 kilómetros en las dos orillas del canal de Shinsakai. Los árboles fueron un regalo que Ichikawa Hyakujūrō—una estrella del kabuki de comienzos del siglo XX oriunda de Kagamihara—entregó cuando se completó la construcción del canal, y por ello son también conocidos como “los cerezos de Haykujūrō”.

Canal de Shinsakai (Gifu)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : a comienzos de abril

: a comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Pícnic y barbacoas : sí

: sí Entrada : gratuita

: gratuita Dirección: alrededor de Nakamonzen-chō, Kagamihara-shi, Gifu

Los cerezos Hyakujūrō que crecen a lo largo del canal de Shinsakai han aumentado en número gracias a que voluntarios de la zona plantan tres nuevos árboles cada año, y ahora el sendero cuenta con 2.500 sakura en una extensión de 13 kilómetros. En la actualidad también se están plantando cerezos a lo largo del río Daianji, por lo que el “corredor de cerezos” de Kagamihara ha crecido hasta los 31 kilómetros.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Kagamihara.)