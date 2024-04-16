Une rangée d’un millier de cerisiers se prolonge sur quatre kilomètres au fil de la rivière Shinsakai, dans la ville de Kagamihara. Les premiers arbres ont été offerts par Ichikawa Hyakujûrô, grand nom du kabuki du siècle dernier et originaire de la région, pour célébrer l’achèvement de la construction du canal. Ces cerisiers de la variété classique somei yoshino ont affectueusement été baptisés « Hyakujûrô sakura ».

Les berges de la rivière Shinsakai (Gifu)

Adresse : autour de Nakamonzen-chô, Kagamihara-shi, Gifu-ken

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Entrée : gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Kagamihara)