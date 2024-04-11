Les cerisiers longeant la rivière Asuwa sur 2,2 kilomètres et ceux du parc voisin d’Asuwayama font ensemble partie des 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La ville de Fukui a été ravagée par les raids aériens de la Seconde Guerre mondiale en 1945, pour ensuite subir un violent tremblement de terre trois ans plus tard. De nombreux cerisiers aujourd’hui présents ont été plantés en 1952 grâce aux dons de résidents, et ils ont grandement servi à promouvoir la reconstruction.

En 1989, 1 400 autres arbres ont été plantés afin de commémorer le centenaire de la ville.

Les bords de la rivière Asuwa et le parc Asuwayama (Fukui)

Adresse (rivière Asuwa) : Tsukumo, Fukui-shi, Fukui-ken

Adresse (parc Asuwayama) : 58-97 Yamaoku-chô, Fukui-shi, Fukui-ken

Nombre d’arbres : respectivement 600 et 3 500

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, shidare-zakura

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la Fédération de tourisme de la préfecture de Fukui)