Los cerezos que crecen junto a la ribera del río Asuwa y los que se encuentran cerca del parque Asuwayama—especialmente los del santuario de Asuwa—forman uno de los 100 mejores enclaves de Japón para ver los cerezos. El túnel de cerezos en flor de 2,2 kilómetros que surge cada primavera a lo largo del río no tiene rival en el resto de Japón.

El parque Asuwayama y la ribera del río Asuwa (Fukui)

Variedad : somei yoshino, yamazakura, shidarezakura

: somei yoshino, yamazakura, shidarezakura Número de árboles : 600 en el río Asuwa y 3.500 en el parque Asuwayama

: 600 en el río Asuwa y 3.500 en el parque Asuwayama Fecha : a comienzos de abril

: a comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : (Río Asuwa) Tsukumo, Fukui-shi, Fukui

: (Río Asuwa) Tsukumo, Fukui-shi, Fukui (ParqueAsuwayama) 58-97 Yamaoku-chō, Fukui-shi, Fukui

Sitio web: Federación de turismo de la prefectura de Fukui

La ciudad de Fukui fue devastada por los bombardeos aéreos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y tres años más tarde por el terremoto de Fukui de 1948. Gracias a los donativos de los vecinos de la ciudad, en 1952 se plantaron cerezos en el parque Asuwayama coincidiendo con una exposición celebrada para promover la reconstrucción de Fukui. Otros 1.400 árboles fueron plantados en 1989 para conmemorar el centenario de la ciudad, y hoy el parque presume de sus 3.500 cerezos somei yoshino y de otras variedades.

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(Fotografía del encabezado: © Federación de turismo de la prefectura de Fukui.)