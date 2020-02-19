福井市の中心部を流れる足羽川沿いの桜並木と、近くの高台にある足羽神社を中心に整備された足羽山公園が一緒にさくら名所100選に指定されています。特に約2.2キロメートルにわたり続く河原の桜並木は日本有数のスケールといわれています。

福井・足羽川桜並木/足羽山公園

桜の種類： ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ

ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ 本数： 足羽川桜並木・約600本、足羽山公園・約3500本

足羽川桜並木・約600本、足羽山公園・約3500本 例年の見頃： 4月上旬

4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 足羽川桜並木・福井市つくも、足羽山公園・福井市山奥町58-97

足羽川桜並木・福井市つくも、足羽山公園・福井市山奥町58-97 公式HPなど： ふくいcityナビ

福井市は、第2次世界大戦末期の1945年の空襲と、1948年の福井大震災により壊滅的な被害を受けました。足羽山公園の桜は、復興を目指して開催された福井復興博覧会を機に、市民からの募金で植樹したのがはじまりです。1989年の市政100周年の記念でさらに約1400本の桜が植えられ、現在では約3500本となりました。

また、足羽山には茶屋やカフェもあり、夜桜を肴に地酒を楽しむ客に人気です。

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写真提供：公益社団法人福井県観光連盟

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