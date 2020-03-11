El castillo de Maruoka fue construido en 1576 y es uno de los más antiguos entre los doce de la era premoderna de Japón que han sobrevivido hasta nuestros días. Alrededor del castillo, designado como un bien cultural importante, hoy hay un parque. Esta fortaleza parece flotar en una bruma de pétalos cuando los cerezos florecen plenamente.

Parque del castillo de Maruoka (Fukui)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 400

: 400 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas (el castillo abre de 8:30 a 17:00)

: abierto las 24 horas (el castillo abre de 8:30 a 17:00) Entrada : la entrada al castillo cuesta 450 yenes

: la entrada al castillo cuesta 450 yenes Dirección : 1-59 Kasumi-chō, Maruoka-chō, Sakai-shi, Fukui

: 1-59 Kasumi-chō, Maruoka-chō, Sakai-shi, Fukui Sitio web: Guía turística de la ciudad de Sakai

El castillo de Maruoka también es conocido como Kasumigajō (castillo de la bruma) debido a una leyenda que cuenta que la fortaleza fue protegida de un ataque durante el período Sengoku por una bruma generada por una serpiente gigante que vivía en un pozo. La extraordinaria bruma que los visitantes pueden ver hoy no la ha creado una serpiente, sino cientos de cerezos somei yoshino plantados alrededor del castillo.

(Fotografía del encabezado: © Federación de Turismo de la ciudad de Sakai.)