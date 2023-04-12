Le château de Maruoka a été érigé en 1576 et il fait partie des douze seuls de l’époque féodale à avoir conservé son donjon d’origine. Celui-ci semble flotter dans un brouillard de pétales lors de la floraison des cerisiers entre le début et la mi-avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le château de Maruoka est également appelé « le château de la brume » (Kasumigajô) car une légende raconte qu’un serpent géant vivant dans l’édifice pendant l’époque Sengoku (1467-1615) l’avait protégé d’une attaque en dissipant un brouillard.

(Voir notre article : Les 12 châteaux du Japon qui conservent toujours leurs donjons d’origine)

Le parc du château de Maruoka (Fukui)

Adresse : 1-59 Kasumi-chô, Maruoka-chô, Sakai-shi, Fukui-ken

Nombre d’arbres : 400

Floraison : début à mi-avril

Festival des cerisiers et illuminations 2026 : du 24 mars au 17 avril

Variétés : somei yoshino

Site web (en anglais)

(Photo de titre © Association touristique de la ville de Sakai)