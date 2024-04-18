C’est depuis le XIIIe siècle que la zone d’Arashiyama est célèbre pour ses cerisiers en fleur, lorsque l’empereur Go-Saga y construisit une villa impériale et y transplanta des centaines d’arbres venus du mont Yoshino.

Arashiyama se divise en deux zones, celle de Nakanoshima, près du fameux pont Togetsu-kyô, et celle de Kameyama, plus en amont du cours d’eau, sur la rive opposée. La plateforme d’observation depuis Kameyama offre une vue imprenable sur la vallée de Hozu, connue pour ses pittoresques promenades en descendant les rapides sur des barques traditionnels à fond plat. La rivière traverse des forêts abritant de nombreux cerisiers de montagne (yama-zakura).

Arashiyama (Kyoto)

Adresse : Arashiyama, Nishikyô-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu

Nombre d’arbres : 1 500 (près du pont Togetsu-kyô)

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, shidare-zakura

Floraison 2024 : de début à mi-avril

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site web (en français)

(Photo de titre © Pixta)