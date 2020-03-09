Arashiyama ha sido conocida por sus cerezos en flor desde el siglo XIII, cuando el Emperador Go-Saga construyó una villa imperial y llevó allí cientos de cerezos del monte Yoshino. Este es uno de los destinos más populares de Kioto para contemplar las flores, donde los visitantes pueden disfrutar de la variedad yamazakura, pero también de la somei yoshino y shidarezakura.
Arashiyama (Kioto)
- Variedad: yamazakura, shidarezakura, somei yoshino
- Número de árboles: 1.500 (cerca del puente Togetsu-kyō)
- Fecha: desde comienzos a mediados de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Arashiyama, Nishikyō-ku, Kioto-shi, Kioto
- Sitio web: Ciudad de Kioto
El parque Arashiyama está dividido en el área de Nakanoshima, cerca del famoso puente Togetsu-kyō, y el área de Kameyama más arriba del curso del río en la otra orilla. Este último mirador ofrece una vista panorámica del valle del río Hozu, donde se pueden bajar los rápidos en una tradicionales embarcaciones con fondo plano mientras se disfruta del paisaje. El río fluye a través de varios bosques nacionales donde hay plantados yamazakura y que se han convertido en magníficos lugares para la observación de las flores.
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(Fotografía del encabezado: © Pixta.)