嵐山は13世紀に、後嵯峨上皇が離宮をこの地につくる際に、吉野山から数百株を移植したのを機に桜の名所となりました。当時の面影を残すヤマザクラのほか、ソメイヨシノやシダレザクラが咲き誇り、多くの花見客を楽しませます。

京都・嵐山

桜の種類： ヤマザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ

ヤマザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ 本数： 約1500本（渡月橋周辺）

約1500本（渡月橋周辺） 例年の見頃： 4月上旬〜4月中旬

4月上旬〜4月中旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 京都府京都市西京区嵐山

京都府京都市西京区嵐山 公式HPなど： 京都嵐山保勝会

京都府立嵐山公園は渡月橋近くの「中之島地区」、対岸の「亀山地区」に分かれています。亀山地区の展望台は、保津川下りでも知られる渓谷を一望できる絶景ポイントですが、この地域の国有林は「嵐山風景林」として整備され、ヤマザクラも数多く植えられており見応えがあります。

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バナー写真：PIXTA

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