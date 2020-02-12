嵐山は13世紀に、後嵯峨上皇が離宮をこの地につくる際に、吉野山から数百株を移植したのを機に桜の名所となりました。当時の面影を残すヤマザクラのほか、ソメイヨシノやシダレザクラが咲き誇り、多くの花見客を楽しませます。

京都・嵐山

  • 桜の種類：ヤマザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ
  • 本数：約1500本（渡月橋周辺）
  • 例年の見頃：4月上旬〜4月中旬
  • 開園時間：24時間
  • 料金：無料
  • 所在地：京都府京都市西京区嵐山
  • 公式HPなど：京都嵐山保勝会

京都府立嵐山公園は渡月橋近くの「中之島地区」、対岸の「亀山地区」に分かれています。亀山地区の展望台は、保津川下りでも知られる渓谷を一望できる絶景ポイントですが、この地域の国有林は「嵐山風景林」として整備され、ヤマザクラも数多く植えられており見応えがあります。

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バナー写真：PIXTA

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