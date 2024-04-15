La route de Nikkô (Nikkô Kaidô) est bordée de 1 500 cerisiers sur 16 kilomètres entre les villes d’Utsunomiya et Nikkô. Cette voie déjà célèbre pour ses arbres en fleur pendant l’époque d’Edo (1603-1868) faisait partie des cinq grandes routes reliant le gouvernement shogunal aux provinces.

La route de Nikkô, qui a longtemps servi de chemin de pèlerinage vers le sanctuaire Tôshôgû, dédié au shôgun Tokugawa Ieyasu, est également réputée pour ses cèdres qui s’alignent sur 37 kilomètres (dont 16 sont aussi bordés de cerisiers), lui valant d’être homologuée par le Guinness des Records comme étant la plus longue allée d’arbres au monde. Celle-ci débute peu après être entrée dans la ville de Nikkô, pour se poursuivre vers Utsunomiya.

La route de Nikkô (Tochigi)

Adresse : depuis Kamitomatsuri 3-chôme, à Utsunomiya jusqu’à Yamaguchi, dans la ville de Nikkô

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison 2024 : début à mi-avril

Variétés : yama-zakura

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme d’Utsunomiya)