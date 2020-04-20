Un sendero con 1.500 cerezos yamazakura se extiende a lo largo de 16 kilómetros entre las ciudades de Utsunomiya y Nikkō en la prefectura de Tochigi. Nikkō Kaidō ya era famoso por sus cerezos en flor en el período Edo, cuando esta ruta fue construida como una de las cinco vías principales que conectaban Edo, donde se encontraba el Gobierno del shogún, con otras provincias.

Sendero de cerezos de Nikkō Kaidō (Tochigi)

Variedad : yamazakura

: yamazakura Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Kamitomatsuri 3-chōme en la ciudad de Utsunomiya y Yamaguchi en la ciudad de Nikkō, Tochigi

: Kamitomatsuri 3-chōme en la ciudad de Utsunomiya y Yamaguchi en la ciudad de Nikkō, Tochigi Sitio web: Oficina de Convenciones y Visitantes de Utsunomiya

Nikkō Kaidō también es famoso por su “Avenida de los cedros” de 37 kilómetros, registrada en el Libro Guinness de los récords como la avenida con árboles más grande del mundo. La fila de cedros comienza muy cerca de la entrada de la vía en la ciudad de Nikkō desde Utsunomiya, un área donde ocurre algo inusual: hay cedros con flores de cerezo como resultado de que las semillas de los yamazakura hayan enraizado en los troncos de esos árboles y se hayan fusionado con ellos.

(Fotografía del encabezado: © Oficina de Convenciones y Visitantes de Utsunomiya.)