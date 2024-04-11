Le château de Kôriyama a été bâti à la fin du XIVe siècle par Tsutsui Junkei, l’un des grands seigneurs de la province du Yamato. Le donjon d’origine a été détruit, mais il subsiste les murs de l’édifice et les douves intérieures, où se trouvent aujourd’hui quelque 800 cerisiers.
Le château de Kôriyama (Nara)
- Adresse : Jônai-chô, Yamato-Kôriyama-shi, Nara-ken
- Nombre d’arbres : 800
- Floraison : début avril
- Variétés : somei yoshino, ôshima-zakura, yama-zakura, goten-zakura
- Horaires : 24h/24
- Tarif : gratuit
- Site officiel (en japonais)
(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville de Yamato-Kôriyama)