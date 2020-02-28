El castillo de Kōriyama fue construido a finales del siglo XVI por el daimio de la provincia de Yamato Tsuitsui Junkei. La torre original del castillo fue destruida, pero el foso interior y los muros de piedra se conservaron. Los 800 cerezos somei yoshino y de otras especies que rodean el foso también son conocidos como gotenzakura (cerezos palaciegos).
Castillo de Kōriyama (Nara)
- Variedad: somei yoshino, ōshimazakura, yamazakura, etc.
- Número de árboles: 800
- Fecha: comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Jōnai-chō, Yamatokōriyama-shi, Nara
- Sitio web: Ciudad de Yamatokōriyama
Durante el punto álgido de la temporada de los cerezos en flor se celebra un festival en el que hay un desfile histórico e iluminación nocturna, unos eventos que atraen a visitantes de todos los rincones de Japón. Entre las particularidades de este festival está la exposición y venta de carpines dorados, de los que la ciudad de Yamatokōriyama es la principal productora. Aunque hoy este festival es una celebración animada y colorida, en realidad comenzó como un servicio fúnebre ya que las piedras utilizadas para terminar el muro del castillo fueron tomadas de tumbas y estatuas budistas.
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(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de Yamatokōriyama.)