Hay muchos tipos de sakura en el parque Nara, empezando por el yaezakura e incluyendo otras especies como el naranoyaezakura y el naranokokonoezakura, que no suelen encontrarse en otros lugares. Las numerosas variedades que hay en este parque permiten a los visitantes disfrutar de las flores del cerezo durante más un mes.
Parque Nara (Nara)
- Variedad: somei yoshino, higanzakura, yaezakura, etc.
- Número de árboles: 1.700
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de mayo
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Kasugano-chō, Nara-shi, Nara
- Sitio web: Parque Nara
Los cerezos de Nara son tan antiguos como la propia ciudad. Fueron descritos a comienzos del siglo XI por el poeta Ise no Taifu en el poema que se incluye en la obra Ogura Hyakunin Isshu: “El yaezakura / de la antigua capital de Nara / extiende hoy su fragancia / por el Palacio Imperial de Kioto.” El naranoyaezakura, que se descubrió en 1922 en el Chisoku-in, uno de los templos menores del complejo del Tōdai-ji, fue designado como un monumento natural en 1923 y aparece en el emblema de la ciudad de Nara.
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(Fotografía del encabezado: © Prefectura de Nara.)