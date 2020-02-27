Hay muchos tipos de sakura en el parque Nara, empezando por el yaezakura e incluyendo otras especies como el naranoyaezakura y el naranokokonoezakura, que no suelen encontrarse en otros lugares. Las numerosas variedades que hay en este parque permiten a los visitantes disfrutar de las flores del cerezo durante más un mes.

Parque Nara (Nara)

Variedad : somei yoshino, higanzakura, yaezakura, etc.

: somei yoshino, higanzakura, yaezakura, etc. Número de árboles : 1.700

: 1.700 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de mayo

: entre finales de marzo y comienzos de mayo Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Kasugano-chō, Nara-shi, Nara

: Kasugano-chō, Nara-shi, Nara Sitio web: Parque Nara

Los cerezos de Nara son tan antiguos como la propia ciudad. Fueron descritos a comienzos del siglo XI por el poeta Ise no Taifu en el poema que se incluye en la obra Ogura Hyakunin Isshu: “El yaezakura / de la antigua capital de Nara / extiende hoy su fragancia / por el Palacio Imperial de Kioto.” El naranoyaezakura, que se descubrió en 1922 en el Chisoku-in, uno de los templos menores del complejo del Tōdai-ji, fue designado como un monumento natural en 1923 y aparece en el emblema de la ciudad de Nara.

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(Fotografía del encabezado: © Prefectura de Nara.)