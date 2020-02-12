奈良公園は、ヤエザクラを中心に多様な品種の桜がそろっており、3月下旬から5月上旬まで桜が楽しめます。特にナラノヤエザクラとナラノココノエザクラは他ではあまり見かけない、特徴的なサクラです。

奈良・奈良公園

桜の種類： ソメイヨシノ、ヒガンザクラ、ヤエザクラなど

ソメイヨシノ、ヒガンザクラ、ヤエザクラなど 本数： 約1700本

約1700本 例年の見頃： 3月下旬〜5月上旬

3月下旬〜5月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 奈良県奈良市春日野町ほか

奈良県奈良市春日野町ほか 公式HPなど： 奈良公園クイックガイド

ナラノヤエザクラは百人一首にある伊勢大輔の和歌「いにしへの奈良の都の八重ざくらけふ九重に匂ひぬるかな」にも詠まれています。1922年に東大寺塔頭の知足院で発見された「知足院ナラノヤエザクラ」は翌23年に天然記念物に指定されました。奈良県の県花、奈良市の市章にも使用されています。

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写真提供：奈良県

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