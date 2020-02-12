古くから桜の名所として知られる吉野山には、シロヤマザクラを中心に約200種3万本の桜が密集しており、見頃の時期には山全体が桜の花に覆われます。「日本一の桜の名所」として知られています。

奈良・吉野山

桜の種類： シロヤマザクラを中心に200種

シロヤマザクラを中心に200種 本数： 約30000本

約30000本 例年の見頃： 3月下旬～4月下旬

3月下旬～4月下旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 奈良県吉野郡吉野町吉野山

奈良県吉野郡吉野町吉野山 公式HPなど： 吉野山観光協会

吉野山の桜は、“一目に千本見える豪華さ”という意味で「一目千本」とも言われます。シロヤマザクラは主に4カ所に密集しており、標高の低いほうから、下千本（しもせんぼん）、中千本（なかせんぼん）、上千本（かみせんぼん）、奥千本（おくせんぼん）と呼ばれています。下→中→上→奥千本と、山下から山上へ順に開花してゆくため、長く見頃が楽しめます。

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写真提供：吉野山観光協会

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