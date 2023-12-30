東京の名所や四季折々の風景を360度VR動画に収めるシリーズ企画。今回は、2023年に紹介したスポットに加え、未公開映像をふんだんに収録した特別編をお届けする。

◆360度VR動画の楽しみ方◆ PCで視聴する場合は、カーソルの操作でアングルを全方位に向けることができる。

スマートフォンやタブレットのYouTubeアプリで視聴する場合は、デバイスの向きと映像の視点が連動する。また、スワイプ操作でもアングルを変更可能。

※ iOS及びIPadOSでは、VR動画をブラウザ上で再生するとアングル操作ができなかったり、3D動画が2画面のまま表示される場合があります。

※ iOS及びIPadOSでは、VR動画をブラウザ上で再生するとアングル操作ができなかったり、3D動画が2画面のまま表示される場合があります。 VRゴーグルやヘッドセットを利用すると、より没入感が得られる。

多彩な魅力を兼ね備えた観光都市

3年にわたるコロナ禍が収束した2023年、観光地には訪日客が戻ってきた。入国制限の解除に加えて円安も影響し、11月までで年間2233万2000人とコロナ禍前の水準まで回復。

とりわけにぎわったのが国際観光都市・東京。江戸時代の風情が漂う浅草、高級ブランド店が軒を連ねる銀座、オタクカルチャーの聖地・秋葉原電気街など個性的な街には、名所見物やグルメ、ショッピングを目当てに外国人が詰めかけた。

一方、四季折々の美しい風景が楽しめるのも東京の魅力。桜と城の石垣が競演する皇居お濠（ほり）、1600種を超える植物が自生するハイキングスポットの高尾山、「都の木」であるイチョウ並木が黄金色に輝く秋の明治神宮外苑（がいえん）などは、景観を楽しむ人であふれかえった。

夜景も魅力的で、特に冬場は写真映えするイルミネーションスポットに人が押し寄せる。12月23日に開業65周年を迎えた東京タワーは、高さ10メートルの縮小版オブジェを設置し、夜間はイルミネーションを実施して話題になった。

東京名所の姿を収録してきた「TOKYO VR VIEWS」は、未収録映像を多数収めた総決算編で2023年を締めくくる。

東京湾を発着する水上バスは非日常的なシティービューを堪能できる

お台場の実物大ガンダム像は定刻に変形演出が見られる

文＝ニッポンドットコム編集部

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