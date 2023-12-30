東京の名所や四季折々の風景を360度VR動画に収めるシリーズ企画。今回は、2023年に紹介したスポットに加え、未公開映像をふんだんに収録した特別編をお届けする。

◆360度VR動画の楽しみ方◆

  • PCで視聴する場合は、カーソルの操作でアングルを全方位に向けることができる。
  • スマートフォンやタブレットのYouTubeアプリで視聴する場合は、デバイスの向きと映像の視点が連動する。また、スワイプ操作でもアングルを変更可能。
    ※ iOS及びIPadOSでは、VR動画をブラウザ上で再生するとアングル操作ができなかったり、3D動画が2画面のまま表示される場合があります。
  • VRゴーグルやヘッドセットを利用すると、より没入感が得られる。

多彩な魅力を兼ね備えた観光都市

3年にわたるコロナ禍が収束した2023年、観光地には訪日客が戻ってきた。入国制限の解除に加えて円安も影響し、11月までで年間2233万2000人とコロナ禍前の水準まで回復。

とりわけにぎわったのが国際観光都市・東京。江戸時代の風情が漂う浅草、高級ブランド店が軒を連ねる銀座、オタクカルチャーの聖地・秋葉原電気街など個性的な街には、名所見物やグルメ、ショッピングを目当てに外国人が詰めかけた。

一方、四季折々の美しい風景が楽しめるのも東京の魅力。桜と城の石垣が競演する皇居お濠（ほり）、1600種を超える植物が自生するハイキングスポットの高尾山、「都の木」であるイチョウ並木が黄金色に輝く秋の明治神宮外苑（がいえん）などは、景観を楽しむ人であふれかえった。

夜景も魅力的で、特に冬場は写真映えするイルミネーションスポットに人が押し寄せる。12月23日に開業65周年を迎えた東京タワーは、高さ10メートルの縮小版オブジェを設置し、夜間はイルミネーションを実施して話題になった。

東京名所の姿を収録してきた「TOKYO VR VIEWS」は、未収録映像を多数収めた総決算編で2023年を締めくくる。

横断者数の多さで世界的に有名な「渋谷スクランブル交差点」
横断者数の多さで世界的に有名な「渋谷スクランブル交差点」
東京湾を発着する水上バスは非日常的なシティービューを堪能できる
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再開発に伴う伐採が決まった明治神宮外苑のイチョウ並木は紅葉の時期に人だかりができた
再開発に伴い伐採されることが決まった明治神宮外苑のイチョウ並木。黄色く色づいてくると多くの見物客でにぎわった
代々木公園ケヤキ並木を青色の光で包む「青の洞窟 SHIBUYA」
代々木公園ケヤキ並木を青色の光で包む「青の洞窟 SHIBUYA」
お台場の実物大ガンダム像は定刻に変形演出が見られる
お台場の実物大ガンダム像は定刻に変形演出が見られる

文＝ニッポンドットコム編集部
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