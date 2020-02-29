El monte Yoshino ha sido conocido desde la antigüedad por sus cerezos. La mayoría de los 30.000 árboles que crecen en este enclave son shiroyamazakura, aunque hay otras 200 variedades. Cuando florecen, un manto rosa cubre el paisaje. Por esto el monte Yoshino es considerado el mejor lugar para ver el sakura de todo Japón.

Monte Yoshino (Nara)

Variedad : shiroyamazakura y otras 200 variedades

: shiroyamazakura y otras 200 variedades Número de árboles : 30.000

: 30.000 Fecha : entre finales de marzo y finales de abril

: entre finales de marzo y finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Yoshinoyama, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara

: Yoshinoyama, Yoshino-chō, Yoshino-gun, Nara Sitio web: Asociación de Turismo del Monte Yoshino

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Los cerezos en flor del monte Yoshino son conocidos como hitome-senbon, cuyo significado es “ver un millar de cerezos de un solo vistazo”. Los shiroyamazakura se concentran en cuatro áreas: el shimo-senbon (millar inferior), el naka-senbon (millar del medio), el kami-senbon (millar superior) y el oku-senbon (millar interior). Estos árboles florecen en momentos distintos, comenzando por la base y subiendo paulatinamente hasta la cima, por lo que la temporada de hanami dura todo un mes.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo del monte Yoshino.)