Réputé pour ses cerisiers depuis les temps anciens, le mont Yoshino est considéré comme le plus beau site de tout l’Archipel pour les contempler. Hitome senbon, qui signifie « mille arbres en un regard », est l’expression que les Japonais emploient pour décrire la vue imprenable des cerisiers en fleur depuis le sanctuaire Yoshimizu.

Si la plupart des 30 000 arbres sont des Shiroyama-zakura, plus de 200 autres variétés peuvent y être admirées. La floraison a lieu de la fin mars à la mi-avril sur plusieurs niveaux d’altitude. Les premières fleurs apparaissent vers le bas, et la nuée rose monte doucement vers les sommets.

(Voir notre guide complet du site : « Hitome senbon » : le panorama incontournable des cerisiers du mont Yoshino)

Le mont Yoshino (Nara)

Adresse : Yoshinoyama, Yoshino-chô, Yoshino-gun, Nara-ken

Nombre d’arbres : 30 000

Floraison : fin mars à mi-avril

Illuminations 2024 : du 23 mars au 21 avril

Variétés : Shiroyama-zakura et plus de 200 autres variétés

Horaires : toute la journée

Entrée gratuite

Site web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme du mont Yoshino)