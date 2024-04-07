Plusieurs variétés de cerisiers se retrouvent dans le parc de Nara, dont les rares nara-no-yae-zakura and nara-no-kokonoe-zakura, permettant aux visiteurs d’apprécier la floraison de la fin mars au début mai.

Certains cerisiers de Nara sont aussi anciens que la ville elle-même. La description de ces arbres figure déjà dans un poème d’Ise no Taifu datant du XIe siècle et intitulé Ogura Hyakunin Isshu : « Le yae-zakura / De l’ancienne capitale de Nara / Aujourd’hui répand son parfum / Jusqu’au palais impérial de Kyoto ».

Ce cerisier nara-no-yae-zakura dont parle le poète a été découvert en 1922 dans le Chisoku-in, un temple secondaire du Tôdai-ji. L’arbre a été désigné monument naturel l’année suivante et apparaît dans l’emblème de la ville de Nara.

Le parc de Nara

Adresse : Kasugano-chô, Nara-shi, Nara-ken

Nombre d’arbres : 1 700

Floraison : fin mars à début mai

Variétés : somei yoshino, higan-zakura, nara-no-yae-zakura and nara-no-kokonoe-zakura et autres

Horaires : 24h/24

Tarif : gratuit

Site officiel (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la préfecture de Nara)