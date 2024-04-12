Quelque 500 cerisiers longent sur quatre kilomètres les rives de la Matsu, qui coule à travers la ville de Toyama.

La Matsu est aujourd’hui une petite rivière sinueuse, mais il y a plus d’une centaine d’années, c’était un grand cours d’eau appelé Jinzû. Des travaux ont été entrepris sur environ quarante ans à partir du début du siècle dernier pour éviter les crues, et la rivière a changé de nom à cette occasion.

Une grande partie des cerisiers de la ville de Toyama ont été détruits par les bombardements aériens de 1945, mais de nouveaux y ont été plantés cinq ans plus tard.

Le parc de Matsukawa (Toyama)

Adresse : 1-1-11 Hanazono-chô, Toyama-shi, Toyama-ken

Nombre d’arbres : 500

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre © Toyama Sightseeing Cruise)