Quelque 500 cerisiers longent sur quatre kilomètres les rives de la Matsu, qui coule à travers la ville de Toyama.
La Matsu est aujourd’hui une petite rivière sinueuse, mais il y a plus d’une centaine d’années, c’était un grand cours d’eau appelé Jinzû. Des travaux ont été entrepris sur environ quarante ans à partir du début du siècle dernier pour éviter les crues, et la rivière a changé de nom à cette occasion.
Une grande partie des cerisiers de la ville de Toyama ont été détruits par les bombardements aériens de 1945, mais de nouveaux y ont été plantés cinq ans plus tard.
Le parc de Matsukawa (Toyama)
- Adresse : 1-1-11 Hanazono-chô, Toyama-shi, Toyama-ken
- Nombre d’arbres : 500
- Floraison : début avril
- Variétés : somei yoshino
- Ouvert 24h/24
- Entrée gratuite
- Site officiel (en anglais)
(Photo de titre © Toyama Sightseeing Cruise)